Выборам заготовили стресс-тест

На следующей неделе стартует тренировка для проверки готовности избирательных комиссий всех уровней к работе с новой цифровой платформой Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0. Центризбирком обещает дать максимальную нагрузку на все узлы системы, ведь предстоящие осенью 2025 года региональные выборы должны стать финальным испытанием для новой платформы перед большой федеральной кампанией по выборам в Госдуму-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 17 марта по 14 мая Центризбирком (ЦИК) проведет общероссийскую тренировку для проверки готовности избирательных комиссий к использованию новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 в избирательных кампаниях, которые должны пройти в сентябре этого года. Такое решение комиссия приняла на заседании 12 марта.

К тренировке привлекут все 89 избиркомов субъектов РФ, которым предстоит провести около 6 тыс. избирательных кампаний, сообщил на заседании член ЦИКа Антон Лопатин. Это будет полноценная имитация всех этапов избирательных кампаний, предупредил он: проверят функционирование всех подсистем ГАС «Выборы», в том числе системы автоматизации избирательных процессов, регистра избирателей и интернет-портала, также будет проведена имитация ввода результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С регионами, где будут тестировать онлайн-голосование, ЦИК обещает определиться позднее, сейчас же идет прием заявок от желающих использовать ДЭГ на предстоящих выборах. Сейчас опыт его проведения есть у 37 регионов, напомнил господин Лопатин, но если поступят заявки от новых потенциальных участников, то ЦИК, скорее всего, пойдет им навстречу.

Фактически это будет первая общероссийская тренировка, которая пройдет полностью на новой цифровой платформе. С января 2025 года ГАС «Выборы» 2.0 официально введена в эксплуатацию, и в единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября система впервые будет использоваться в основном режиме. В то же время, напомнил Антон Лопатин, многие подсистемы были запущены на цифровой платформе еще в прошлом году и успешно использовались в ходе ЕДГ-2024.

Тренировка будет проходить в три этапа. На 17–31 марта запланирован подготовительный этап, в ходе которого комиссиям предстоит определиться с документами и разработать контрольные примеры для проведения выборов. Они будут максимально обезличены, предупреждают в ЦИКе: участниками станут условные кандидаты и партии №1, 2 и т. д. Это сделано специально, поскольку в ходе тренировки проверяется техническое состояние системы, а не результат какой-либо партии, подчеркнул Антон Лопатин. Второй, основной этап будет проходить с 1 по 28 апреля: именно в этот период предстоит ввод сведений о предстоящих кампаниях, имитация голосования (которое, как ожидается, будет проходить в течение трех дней, с 22 по 24 апреля) и определение его итогов. Наконец, заключительный этап (29 апреля — 14 мая) будет посвящен отчетам участников тренировки. По ее итогам Центризбиркому предстоит дать заключение о технической готовности ГАС «Выборы» 2.0 к использованию в ходе предстоящей региональной кампании, которая будет последней перед предстоящими в 2026 году выборами в Госдуму, напомнил член ЦИКа.

Проведение выборов в ЕДГ-2025 планируется на территории 81 региона: там сценарий тренировки будет приближен к реалиям предстоящей кампании. Еще в восьми субъектах выборы пока не запланированы, и для них обещают разработать отдельный сценарий — он должен быть не легче, чем у других, пообещал зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, в ходе тренировки необходимо дать полную нагрузку на новую цифровую платформу, так как это, по сути, будет для нее завершающим испытанием. «Это не парад, это серьезная тренировка в поле, и она должна пройти при максимальной нагрузке»,— подчеркнул господин Булаев.

Анастасия Корня