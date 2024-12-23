Жить станет лучше, жить станет цифровей

Центризбирком (ЦИК) на ежегодном совещании с председателями избирательных комиссий регионов подвел итоги уходящего года и обсудил ближайшие перспективы. В планах организаторов выборов — концепция цифровизации избирательных счетов и проект платформы обратной связи портала «Госуслуги» для работы с избиркомами. Также ЦИК планирует до начала лета 2025 года представить новую схему нарезки одномандатных округов на выборах в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По оценке председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, главным событием 2024 года стали выборы президента, сообщает Telegram-канал ЦИКа. Но комиссия уже начала готовиться к парламентской кампании 2026 года. В ее планах, в частности, дальнейшее развитие цифровых платформ и проекта «Информ-УИК», рассказали “Ъ” несколько участников ежегодного итогового совещания.

Концепцию цифровизации специальных избирательных счетов представила участникам совещания управляющий директор дивизиона «Трансакционный бизнес» Сбербанка Светлана Ванькова, сообщил “Ъ” информированный источник. По его словам, суть идеи — упростить работу кандидатов, чтобы они могли открывать спецсчета в режиме онлайн, без личного представления в избирком папок с документами. Это должно сократить время регистрации, говорит собеседник “Ъ”. Кроме того, рассказал он, замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Галина Сташевская и секретарь ЦИКа Наталья Бударина представили проект платформы обратной связи портала «Госуслуги» для работы избиркомов, внедрение которой позволит гражданам направлять обращения в комиссии через личные кабинеты на «Госуслугах». Очень важно, что новые цифровые возможности будут предоставляться в качестве альтернативы традиционным офлайн-процедурам, подчеркивает еще один собеседник “Ъ”. То есть, например, ничто не помешает кандидату, если он вдруг забыл пароль от онлайн-банка, распечатать платежку и прийти с ней в отделение Сбербанка, чтобы сделать перевод.

Председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик рассказала “Ъ”, что на совещании также обсуждали с участием Минцифры новые возможности обучения членов комиссий разного уровня и порядок работы с платформой обратной связи. «Детально рассматривали вопросы применения цифровой платформы, которая с 1 января 2025 года приходит на смену ГАС "Выборы". Напомню, Удмуртия в числе десяти регионов, где прямо сейчас идет комплексное испытание подсистем и компонентов платформы»,— отметила госпожа Пальчик.

Также в рамках совещания прошла дискуссия, посвященная потенциалу развития проекта «ИнформУИК»: обсуждалось в том числе возможное расширение функционала членов комиссий во время подворного обхода избирателей. «Сейчас это прежде всего информирование местных жителей. Но на самом деле во время таких обходов члены избиркомов получают много дополнительной информации — например, о том, что избирателям хотелось бы улучшить, и не только в рамках избирательной системы,— говорит один из участников совещания.— Наши опросы точнее и гораздо презентабельнее, чем любой соцопрос, где выборка в 1600 респондентов уже считается информативной».

Кроме того, в ЦИКе обсуждают возможность отказа от специальной марки, которая сейчас подтверждает подлинность избирательных бюллетеней. Членам комиссий приходится тратить слишком много усилий на наклеивание таких марок, поэтому сейчас изучается возможность «усиления» бюллетеня защитной сеткой или микросеткой, а регионам предлагается обсудить возможности такой защиты с типографиями.

Наконец, на совещании обсуждалась и предстоящая «перенарезка» одномандатных округов на выборах в Госдуму, рассказали “Ъ” сразу несколько участников мероприятия. Этот процесс связан с окончанием десятилетнего срока действия предыдущей нарезки, а также с присоединением новых территорий, которые должны получить представительство в Госдуме. Установленные законом сроки предполагают, что представить новый план нарезки на утверждение парламента ЦИК должен к середине августа 2025 года, но собеседники “Ъ” уверены, что задача будет выполнена с опережением графика. За основу возьмут данные о численности избирателей по состоянию на январь 2025-го. Ориентировочно новые границы избирательных округов будут определены к концу марта — апрелю, а на утверждение в Думу их планируют представить в начале лета. «Чем раньше начнем — тем лучше для всех участников избирательного процесса»,— поясняет один из источников “Ъ”.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”