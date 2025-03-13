Как в России пытались производить электрокары

В 1992 году АвтоВАЗ разработал экспериментальную модель ВАЗ-1111Э («Ока-Электро»), в 1994-м выпустил ограниченную серию из 20 машин. Массовое производство планировалось запустить летом 1998 года, однако из-за малого запаса хода и высокой стоимости — $7 тыс. (42 тыс. руб. на июль 1998-го) — модель в продаже не появилась. В 2011 году АвтоВАЗ представил электрическую LADA Ellada. В 2013-м выпустил пилотную серию из 100 машин (1,25 млн руб. за штуку), после чего снял с производства из-за низкого спроса.

В 2010 году инвестиционный фонд Михаила Прохорова ОНЭКСИМ представил проект малобюджетного гибридного автомобиля «Ё-мобиль». В 2011 году Владимир Путин прокатился на одной из трех экспериментальных моделей у своей резиденции в Ново-Огарево. Запуск серийного производства откладывался сначала на конец 2014-го, затем на 2015-й. Предварительная цена составляла от 350 тыс. до 500 тыс. руб. В апреле 2014 года проект был закрыт из-за увеличения стоимости комплектующих, которые закупались за рубежом.

В 2016 году компания Zetta начала разработку одноименной модели электромобиля. В 2017–2019 годах производитель получил от Минпромторга почти 300 млн руб. на исследования и опытно-конструкторские работы. Электрокар оценивался в 450 тыс. руб. Сроки выпуска неоднократно сдвигались, в том числе из-за пандемии COVID-19. В 2020 году Минпромторг отказал в дополнительном финансировании, а в 2022 году компания закрыла проект, выпустив всего 5 опытных образцов.

В 2022 году компания «Альфа Тех» анонсировала сборку электромобилей в Саратовской области под маркой Alfarus в сотрудничестве с китайским автоконцерном FAW Group. В 2023-м планировалось выпустить около 2 тыс. минивэнов для такси и каршеринга, но проект был приостановлен из-за сложностей с логистикой и финансированием.

Милена Двойченкова