Вучич: требования Боснии и Герцеговины грозят ввергнуть регион в хаос

Белград против ареста президента, премьера и спикера парламента Республики Сербской. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования Боснии и Герцеговины касательно ареста президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича, а также председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича дестабилизируют обстановку внутри страны и грозят ввергнуть регион в хаос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии заявил, что Белград всегда будет твердо стоять на стороне своего народа. «Неудивительно, что открытую диктатуру поддерживают многочисленные международные представители, поскольку именно они пытаются совместными усилиями и практически в одном процессе разрушить и Республику Сербскую, и Сербию»,— написал господин Вучич на странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской Meta).

Сегодня, 12 марта, прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании Милорада Додика, Радована Вишковича и Ненада Стевандича. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал господина Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Республика Сербская проявляет неповиновение».