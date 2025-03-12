Республика Сербская проявляет неповиновение

Боснийская прокуратура потребовала задержать главу Республики Сербской Милорада Додика. Его обвиняют в подрыве конституционного порядка Боснии и Герцеговины. В конце февраля ее власти приговорили Додика к тюремному сроку, но он не признал решение. Теперь же прокуратура направила полиции официальное распоряжение с требованием задержать президента Республики Сербской, а также ее премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Пресс-секретарь партии Додика, комментируя решение прокуратуры, заявил, что «никто не хочет и не может арестовать государственное руководство Республики Сербской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amel Emric / Reuters Фото: Amel Emric / Reuters

Ответом на действие боснийской прокуратуры может стать принятие новой конституции Республики, которая позволит провести референдум о выходе из состава Боснии и Герцеговины, отмечает корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев: «Поводом стал приговор Милораду Додику, суд в Сараево приговорил его к одному году тюрьмы и шести годам запрета на занятия политикой. Своеобразным ответом со стороны руководства Республики Сербской стало принятие в парламенте и подписание со стороны Додика законов, которые запрещают деятельность ряда важных институтов Боснии на территории Республики Сербской. Очередным шагом как раз и стал указ прокуратуры Боснии по доставке Милорада Додика на допрос.

Вопрос в том, насколько реально его задержание. Хотя этот указ со стороны прокуратуры отдан полиции, полиция фактически не имеет достаточно полномочий и возможности на территории Республики Сербской, чтобы осуществлять распоряжение. Если в течение какого-то времени полиция не сможет выполнить указание прокуратуры, то будет выдан ордер на арест Додика, который будет действовать на территории всей Боснии, в том числе для пограничников. Реакцией со стороны руководства Республики Сербской может стать заседание парламента, на котором Республика собирается начать обсуждение и потом принять новую конституцию.

Ключевое изменение, которое может быть внесено,— провозглашение Республики Сербской государством с правом проводить референдум о выходе из состава Боснии. Такое решение, если оно будет принято, противоречит и конституции Боснии и Герцеговины, и Дейтонским соглашениям».

На прошлой неделе боснийский Конституционный суд приостановил действие подписанных Додиком законов, которые запрещают присутствие национальной полиции и представителей судебной власти государства на территории Республики Сербской. Скорее всего, конфликт получит продолжение, но вряд ли выйдет за пределы двух стран, считает доктор исторических наук Артем Улунян: «Имея в виду значение Додика как политического деятеля и руководителя Республики, можно только сказать, что этот конфликт будет сохраняться. Если, конечно, не найдется фигура, которая в состоянии занять его место.

Говорить о том, что это перерастет в какой-то общерегиональный конфликт, наверное, все-таки не стоит. Что же касается действий силового характера, то такое возможно, но я не думаю, что это приобретет какую-то очень острую форму. Речь идет еще об одном очень важном факторе — Сербии как независимого государства. Сербия, как известно, занимает особое место на Балканах, в системе евроатлантического сообщества и Европейского союза».

6 марта Додик сообщил, что был вызван в боснийскую прокуратуру по подозрению в нарушении конституционного порядка. На допрос он не явился. 26 февраля суд страны приговорил президента Республики Сербской к году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Вердикт стал итогом конфликта Додика с управлением верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Структура контролирует выполнение Дейтонского мирного соглашения. Оно положило конец войне на этой территории в 1995 году.

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Далила Цельбель