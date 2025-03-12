Адвокат Игоря Гиркина опроверг сообщение о его самоубийстве

Адвокат Александр Молохов, представляющий интересы бывшего министра обороны ДНР отставного офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), осужденного на четыре года за экстремистские посты, опроверг слухи о его самоубийстве в колонии. Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Невзоров (признан иноагентом). «Был у него сегодня,— сообщил “Ъ” адвокат.— В 13 часов, когда я ушел от него, он был жив, хотя и недоволен условиями. Все было спокойно, Стрелков собирался в баню, а не на тот свет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин) в зале суда в мае 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин) в зале суда в мае 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игорь Гиркин, как рассказывал «Ъ», в январе 2024 года был признан Мосгорсудом виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности) и в качестве наказания получил четыре года колонии общего режима. При этом отставному офицеру ФСБ запретили три года после освобождения пользоваться интернетом и заниматься администрированием каких-либо сайтов. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили два высказывания, размещенные Игорем Гиркиным в Telegram по поводу ситуации в Крыму и проблем, связанных с материально-техническим снабжением военнослужащих народной милиции ДНР. Эксперты ФСБ в сфере психолингвистики признали оба поста экстремистскими.

Об условиях содержания Игоря Стрелкова (Гиркина) — в материале «Ъ» «Игорь Стрелков хочет досидеть с комфортом».

Алексей Соковнин