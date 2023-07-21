Чем известен Игорь Стрелков

21 июля в Москве задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гиркин Игорь Всеволодович (известный под псевдонимом Стрелков Игорь Иванович) родился 17 декабря 1970 года в Москве в семье военного. В 1993 году окончил Московский государственный историко-архивный институт.

В 1993–1994 годах проходил срочную службу в армии, по окончании которой остался служить по контракту. В начале 1990-х в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.

В 1998–2000 годах сотрудничал с газетой «Завтра» в качестве специального корреспондента. Вместе с журналистом и политологом Александром Бородаем готовил репортажи из Дагестана. Позднее, по данным СМИ, возглавлял службу безопасности одной из коммерческих структур.

По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.

В апреле 2014 года получил известность как активный участник столкновений на востоке Украины. 29 апреля был включен в список лиц, в отношении которых введены санкции — запрет на въезд и замораживание активов. 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.

С 2014 года возглавлял движение «Новороссия», занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР. В 2015 году планировал создать собственную политическую партию, в том же году стал одним из создателей «Комитета 25 января», позже трансформировавшегося в Общерусское национальное движение. Вел блог и YouTube-канал.

В августе 2022 года российские Telegram-каналы сообщали о его задержании в Крыму при попытке проникнуть в зону спецоперации с поддельным паспортом. В октябре написал заявление с «просьбой о добровольной мобилизации» в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».

В январе 2023 года получил приглашение вступить в ЧВК «Вагнер», однако отказался от него. В апреле создал «Клуб рассерженных патриотов», который критиковал действия вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.