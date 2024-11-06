Игорь Стрелков хочет досидеть с комфортом

Бывший министр обороны ДНР, отставной офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) не смог добиться в Верховном суде России (ВС) отмены вынесенного ему приговора — четыре года лишения свободы за экстремистские высказывания. Попытка адвоката осужденного доказать в ВС, что лингвистическая экспертиза по делу была некачественной, а отправлять в колонию за нетяжкое преступление — слишком жестоко, успехом не увенчалась. Защита намерена продолжать судебные разбирательства и добиваться улучшения условий содержания Игоря Гиркина и перевода его в колонию-поселение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин) в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривавшем его жалобу на приговор (май 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин) в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривавшем его жалобу на приговор (май 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Все процессы по делу Игоря Гиркина (Стрелкова) проходили в закрытом режиме, и заседание кассационной коллегии Верховного суда исключением не стало. При этом сам осужденный не стал участвовать в процессе. Как пояснил «Ъ» его адвокат Александр Молохов, от идеи присутствовать в ВС лично Игорь Гиркин отказался потому, что не захотел вновь переживать все неудобства этапирования, а кроме того, его после рассмотрения жалобы могли отправить не в ИК-5 в Кирово-Чепецке, где он находится сейчас, а в другую колонию, что тоже показалось осужденному нежелательным. Участие же в заседании по видео-конференц-связи Игорь Гиркин посчитал бессмысленным — по его мнению, в таком формате как-то повлиять на решение судей невозможно.

Игорь Гиркин, как рассказывал «Ъ», в январе 2024 года был признан Мосгорсудом виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности) и в качестве наказания получил четыре года колонии общего режима.

При этом отставному офицеру ФСБ запретили три года после освобождения пользоваться интернетом и заниматься администрированием каких-либо сайтов. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 мая приговор оставил без изменения.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили два высказывания, размещенные Игорем Гиркиным в Telegram по поводу ситуации в Крыму и проблем, связанных с материально-техническим снабжением военнослужащих 105-го и 107-го полков народной милиции ДНР. Во втором случае автор весьма эмоционально отреагировал на якобы имевшие место задержки с выплатой донецким военным денежного довольствия. Эксперты ФСБ в сфере психолингвистики признали оба поста экстремистскими.

В жалобе, поданной в Верховный суд, адвокат Александр Молохов настаивал, что на процессе в Мосгорсуде не было доказано наличие у Игоря Гиркина «прямого умысла и намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности», что было важно для квалификации действий подсудимого.

Что касается эмоциональной формы высказываний, то ее адвокат объяснил «личностными особенностями подзащитного», возникшими в «результате пережитых им боевых психических травм... и двух контузий, полученных в 1992 и 1995 годах». Защитник напомнил, что в суде первой инстанции свидетель Евгений Михайлов подтвердил, что первым разместил в соцсетях информацию о задержке выплаты денежного довольствия бойцам двух полков народной милиции ДНР, а Игорь Гиркин «в эмоциональной манере хотел лишь привлечь внимание властей ДНР к самой проблеме».

Кроме того, адвокат вновь критически отозвался об экспертизе, давшей заключение по высказываниям Игоря Гиркина.

Защитник указал, что оба эксперта не представили суду документов о наличии у них высшего образования, при этом один из них вообще «не имел аттестации на право самостоятельного производства лингвистических экспертиз». В то же время, отмечалось в жалобе, специалисты, привлеченные защитой и представившие суду документы о наличии высшего филологического и психологического образования, единодушно признали, что автор высказываний не призывал к совершению каких-либо преступлений, а лишь требовал расследования указанных им нарушений.

Высказал недовольство автор жалобы и закрытием процессов от публики, хотя на заседаниях всех судебных инстанций какой-либо государственной тайны не разглашалось. Обратил внимание судей ВС адвокат и на то, что «ранее несудимому и положительно характеризующемуся Гиркину назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима за нетяжкое преступление», что, по мнению защитника, «возможно только в исключительных случаях». «Приговор не содержал каких-либо мотивов... необходимости отбывания осужденным наказания в исправительной колонии общего режима»,— считает адвокат.

Резюмируя свои доводы, господин Молохов попросил кассационную инстанцию ВС приговор Мосгорсуда и последующие судебные решения отменить и вынести Игорю Гиркину оправдательный приговор.

Прокурор ожидаемо просил жалобу отклонить, и Верховный суд, изучив доводы сторон, так и поступил.

После заседания Александр Молохов заявил «Ъ», что готов продолжить обжалование приговора в надзорной инстанции ВС. Кроме того, он намерен подать в Кирово-Чепецкий суд, в ведении которого находится ИК-5, жалобу с требованием улучшения условий содержания подзащитного, в том числе увеличения количества посылок и свиданий с родными. Мало того, в планах адвоката добиться перевода Игоря Гиркина в колонию-поселение.

Алексей Соковнин