В кассацию вместо СВО

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) на вынесенный ему ранее приговор — четыре года колонии общего режима. Адвокаты пытались добиться оправдания своего подзащитного, указывая, в частности, на неточности, имеющиеся, по их мнению, в выводах лингвистической экспертизы, проведенной сотрудниками ФСБ. Отмена приговора позволила бы Игорю Гиркину отправиться на СВО, однако надежды защиты на такой исход процесса не оправдались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорю Гиркину не удалось убедить апелляционный суд в том, что он заслуживает оправдания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорю Гиркину не удалось убедить апелляционный суд в том, что он заслуживает оправдания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы на приговор Игорю Гиркину в Первом апелляционном суде общей юрисдикции началось с большим опозданием — осужденный выразил желание лично участвовать в процессе, а доставить его через пробки вовремя не удалось. Заседание от публики и представителей СМИ закрыли, в зал не пустили даже родственников Игоря Гиркина.

Еще одна задержка произошла уже в начале заседания. Адвокаты попросили суд перенести рассмотрение этой жалобы, поскольку в Мосгорсуде (МГС) находилась другая — на ошибки в протоколе одного из судебных заседаний. Ту, по мнению защиты, нужно было рассмотреть первой. Отметим, что именно по этой причине апелляционный процесс уже откладывался. Однако на этот раз защитникам предъявили уже принятое постановление МГС, отклонившего их претензии к протоколу. Это вызвало у адвокатов острую реакцию: они были недовольны тем, что жалобу рассмотрели без их участия, тем более что речь шла о принципиальных ошибках: защита утверждает, что в протоколе, в частности, неверно отражены показания специалиста из ФСБ, проводившего судебно-лингвистическую экспертизу по делу, и еще одного свидетеля по делу. А поскольку аудиозапись процесса не велась, то, настаивали адвокаты, обоих нужно допрашивать заново.

Когда, наконец, добрались до апелляционной жалобы на приговор, то представитель прокуратуры, по данным “Ъ”, выступил против ее удовлетворения.

В свою очередь, адвокаты Александр Молохов и Гаджи Алиев требовали отмены приговора и оправдания Игоря Гиркина либо отмены решения суда первой инстанции и возвращения материалов на новое рассмотрение. При этом защита в очередной раз указывала на неточности, допущенные, по ее мнению, в оценке постов подзащитного в Telegram-канале, данной экспертом ФСБ. Кроме того, указывали защитники, в ходе процесса так и осталась неясной методика, по которой эксперт оценивал высказывания осужденного. Еще в ходе рассмотрения дела по существу адвокаты просили предоставить данные об этой методике, но получили отказ в связи с тем, что у нее оказался гриф «для служебного пользования».

Сам Игорь Гиркин поддержал своих защитников и тоже просил об оправдании. Однако в результате суд согласился с мнением прокурора и апелляционную жалобу защиты на приговор отклонил.

Интересно, что на оглашение резолютивной части судебного решения журналистам разрешили войти в зал заседаний, а вот родственникам осужденного, включая его супругу, и группе поддержки — нет.

Уже при выходе из суда адвокат Александр Молохов заявил, что «апелляционная инстанция не восприняла ни одного довода защиты и грубо нарушила постановление Конституционного суда, запретившего рассматривать недостатки протокола судебного заседания судьей, вынесшей приговор, после передачи дела в вышестоящую инстанцию». Его коллега Гаджи Алиев, в свою очередь, сообщил, что кассационная жалоба будет подана в Верховный суд России.

Александр Молохов при этом напомнил, что еще в ходе процесса он и его коллега предоставили судьям документ «из одной воинской части», подтверждающий согласие на заключение подсудимым контракта на прохождение службы в зоне СВО. Однако на приговор это никак не повлияло.

«Наш подзащитный может отправиться на фронт по своему желанию в случае полной отмены обвинительного приговора либо помилования президента России,— отметил господин Молохов.— Отмечу, что за "легенду русской весны" публично высказался ряд известных политиков».

Как ранее сообщал “Ъ”, Игорь Гиркин в январе 2024 года был приговорен Мосгорcудом к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). По материалам дела, в мае 2022 года Игорь Гиркин, которого в СМИ называли «легендой русской весны», опубликовал в Telegram посты по поводу событий в Крыму и проблем, связанных с материально-техническим снабжением военнослужащих 105-го и 107-го полков народной милиции ДНР. В частности, автор довольно эмоционально комментировал задержки с выплатами довольствия донецким военным. Эксперты ФСБ в сфере психолингвистики признали их экстремистскими.

Алексей Соковнин