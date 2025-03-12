Журналистку Кеворкову освободили из-под стражи в зале суда

2-й Западный окружной военный суд назначил штраф на 600 тыс. руб. журналистке Надежде Кеворковой, сообщил корреспондент «Ъ». Изначальная сумма штрафа составляла 700 тыс. руб., но из-за времени заключения в СИЗО сумму снизили. Ее освободили из-под стражи в здании суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Кеворкова в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Надежда Кеворкова в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожу Кеворкову обвиняли в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Дело возбудили из-за двух публикации в ее Telegram-канале. В первом посте от 2018 года женщина привела отрывок текста российского журналиста Орхана Джемаля о нападении террористов на Нальчик в 2005 году. Второй пост от 2021 года связан с оправданием движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Обвинение запрашивало для журналистки шесть лет колонии общего режима и штраф на 500 тыс. руб. Допрошенные в суде свидетели дали показания в ее пользу. Вину госпожа Кеворкова не признала.

Надежду Кеворкову задержали в мае 2024 года. В декабре сообщалось, что ее дело вернули следствию из прокуратуры из-за нарушений в обвинении. 10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинение против женщины, позже его передали в военный суд.

Никита Черненко