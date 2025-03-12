Журналистке Надежде Кеворковой запросили срок по делу об оправдании терроризма

Во Втором западном окружном военном суде (Москва) начались прения сторон по уголовному делу журналистки Надежды Кеворковой. Прокурор попросил назначить ей шесть лет колонии общего режима по двум эпизодам публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, обвинение настаивает на штрафе в размере 500 тыс. руб. и ограничении для подсудимой использования интернета на шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Надежда Кеворкова, по данным следствия, нарушила закон, опубликовав в своем Telegram-канале текст погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля об одном из участников нападения на Нальчик. Второй эпизод связан с публикацией о движении «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ.

Надежда Кеворкова специализировалась на религиозных темах и сотрудничала со многими крупными изданиями. Вину она категорически отрицает, а допрошенные в суде свидетели дали показания в ее пользу.

В ближайшее время на процессе выступит защита, а потом и сама подсудимая.

Мария Локотецкая