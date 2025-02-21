Дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма передали в суд

Уголовное дело против журналистки Надежды Кеворковой поступило для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил ее адвокат Калой Ахильгов. Женщину обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Первое заседание пройдет 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Надежда Кеворкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Журналистка Надежда Кеворкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дело возбудили из-за двух публикаций журналистки в ее Telegram-канале. В первой женщина привела отрывок текста российского журналиста Орхана Джемаля, убитого в Центральной Африканской Республике летом 2018 года, о нападении террористов на Нальчик. Второй пост от 2021 года был связан с оправданием движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Журналистку задержали в мае 2024 года. В декабре Калой Ахильгов сообщал, что уголовное дело вернули из прокуратуры следствию из-за нарушений в обвинении. 10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение против фигурантки.

Никита Черненко