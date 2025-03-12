Боевиков заглочило

Как стало известно “Ъ”, транспортная полиция возбудила уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия из Таиланда в Россию. Обвинения предъявлены братьям Магомеду и Саламу Тумгоевым и их земляку из Ингушетии Билалу Торшхоеву. Фигуранты в различных электроприборах переправили на родину четыре пользующихся большой популярностью пистолета Glock, которые были изъяты из тайника. Всего, по оперативным данным, таким образом могло быть ввезено в России до 600 единиц иностранного оружия.

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Уголовное дело в отношении фигурантов по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) возбудил следователь транспортной полиции.

Братья Тумгоевы, выросшие в зажиточных семьях общины Батал-Хаджи Белхороева, по версии следствия, решили заняться контрабандой оружия весной 2023 года.

В июне того же года Салам Тумгоев и Билал Торшхоев прилетели в Дубай, откуда последний отправился в Бангкок. Там через месяц он приобрел у местного жителя пистолет Glock-19. В гостинице, разобрав оружие, он разместил его запчасти в полостях электросковородки и духовки. В пункте приема СДЭК в Бангкоке была оформлена посылка в Москву на подставное лицо. После этого Торшхоев через Telegram передал Магомеду Тумгоеву данные этой посылки, и улетел в столицу РФ. 16 июля 2023 года отправление с пистолетом прибыло в РФ через таможенный пост «Москва Шереметьево». Через 15 дней оператор пункта СДЭК выдала его получателю, который отправил груз автобусом в Ингушетию, где его приняли братья Тумгоевы.

По такой же схеме с августа 2023 года по январь 2024 года фигуранты переправили в Ингушетию из Таиланда еще три пистолета Glock.

Контрабандный канал был раскрыт сотрудниками центра «Э» северо-кавказского главка МВД России и ФСБ. При задержании у Магомеда Тумгоева изъяли автомат Калашникова, а у Торшхоева — пистолет Макарова. Контрабандные Glock нашли в схроне, оборудованном баталхаджинцами в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Фигуранты признали свою вину и раскаялись. В их телефонах нашлись запечатленные треки и данные о почтовых отправлениях.

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Вначале им инкриминировали незаконный оборот оружия (ст. 222 УК), а теперь, к завершению следствия,— еще и контрабанду.

По данным силовых структур, с 2011 года в Ингушетию, в том числе из Таиланда и Турции, было отправлено порядка 200 международных почтовых отправлений, содержащих ориентировочно до 600 единиц огнестрельного оружия иностранного производства.

Среди них были пистолеты Glock, Sig Sauer Р228 и Beretta, которые впоследствии изъяли борцы с экстремизмом.

Один из таких пистолетов Glock, как установило главное следственное управление СКР, Курейш Картоев использовал для убийства в 2019 году начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Картоев находится в международном розыске, а дело участников его бригады, которые относятся к признанному террористическим и запрещенному в России боевому крылу баталхаджинцев, слушается в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону).

Предполагаемого модератора контрабандных каналов оружия и организатора целого ряда других преступлений Ильяса Белхароева, который скрывается на Украине, где поддерживает ВСУ и активно занимается антироссийской пропагандой, судить, очевидно, будут заочно.

Николай Сергеев