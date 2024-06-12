Террорист на службе ВСУ

Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении Ильяса Белхароева, участника признанного террористическим и запрещенного в РФ боевого крыла общины «баталхаджинцев». Ранее авторитетный общинник заочно обвинялся в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом. Теперь ему инкриминируется участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, которое противостоит российской армии со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильяс Белхароев

Фото: из личного архива Ильяса Белхароева Ильяс Белхароев

Фото: из личного архива Ильяса Белхароева

УФСБ по Ингушетии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 208 (участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании) УК РФ в отношении выходца из этой республики Ильяса Белхароева.

По данным следствия, в 2015 году Ильяс Белхароев, являясь участником вирда (группы) последователей Батал-Хаджи Белхароева, покинул территорию России, перебравшись на Украину.

Там в 2021 году он вступил в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева и, используя свои возможности как одного из лидеров вирда, участвовал в ресурсном, в том числе в финансовом, обеспечении этого подразделения, состоявшего в основном из выходцев из Чечни, ранее являвшихся участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Батальон участвовал в боевых действиях против вооруженных сил Луганской и Донецкой народных республик и до февраля 2022 года не соответствовал нормативно-правовым документам Украины, являясь НВФ.

Кроме того, по версии следствия, Ильяс Белхароев участвовал в деятельности боевого крыла вирда, которое в соответствии с решением Южного окружного военного суда было признано террористическим формированием и запрещено в России. Это стало основанием для уголовного преследования фигуранта по еще одной «террористической» статье УК.

Отметим, что ранее Ильяса Белхароева объявляли в розыск по обвинению в теракте и контрабанде оружия (ст. 205 и ст. 226.1 УК).

По данным следствия, он вместе с сообщниками организовал поставки пистолетов Glock, Ceska Zbrojovka и других из Таиланда в Россию. Оружие разбиралось, а его детали прятались в электроприборы, например электрические кастрюли, которые почтовыми отправлениями следовали потребителям в РФ. Затем по похожей схеме поставки «стволов» осуществлялись в Россию с территории Украины.

Предполагается, что так был доставлен пистолет Glock, из которого обвиняемый Курейш Картоев в ноябре 2019 года в Москве застрелил майора полиции Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева, работавшего врачом.

Сейчас киллер, скрывшийся за границей, находится в международном розыске. На майора Эльджаркиева, занимавшегося разработкой запрещенного боевого крыла «баталхаджинцев», до этого было совершено покушение в Ингушетии, в результате которого сам офицер не пострадал, но были ранены четыре человека, а охранявший его сотрудник Росгвардии Заурбек Плиев убит. Нападения были признаны терактом.

Уголовное дело обвиняемых в этом преступлении расследовалось ГСУ СКР и слушается в Южном окружном военном суде. Интересно, что Ильяса Белхароева по запросу из России задерживали на Украине, но после вмешательства местных правозащитников освободили. После начала СВО международно-правовое сотрудничество с Украиной прекратилось, а Белхароев стал активно поддерживать не только батальон, в котором служили выходцы с Северного Кавказа, но и ВСУ в целом.

Николай Сергеев