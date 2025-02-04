Имущество банкротящегося воронежского бизнесмена Арапова продают за 31 млн

В рамках банкротства воронежского бизнесмена Леонида Арапова (экс-глава воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд») его имущество выставили на два аукциона десятью лотами. Общая сумма начальных цен активов составляет 31,1 млн руб. Об этом сообщил финансовый управляющий должника Вадим Губерский.

Самый дорогой лот — земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м в селе Староживотинное Рамонского района Воронежской области. Он оценен в 12,4 млн руб. Также на продажу выставлены девять парковочных мест на улице 9 Января, 231 в облцентре. Их стоимость варьируется от 741,6 тыс. до 3,2 млн руб.

Все это имущество продается на торгах впервые. Шаг аукционов — 5% от начальной цены, размер задатков — 10%. Подавать заявки можно до 7 марта, итоги планируется подвести 10 марта.

Банкротство господина Арапова в январе 2022 года инициировал банк «Авангард». В апреле 2023 года была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Финансовым управляющим был назначен Максим Мокшин. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили, суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества.

В марте 2023 года господин Мокшин был отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего. 4 декабря 2024-го они перешли к Вадиму Губерскому.

В ноябре 2024 года ООО «АВА-Трейд» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с требованием пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление было принято к производству, его рассмотрение запланировано на 26 февраля.

О финансовых проблемах господина Арапова стало известно в 2022 году — в ходе корпоративного конфликта между совладельцами холдинга «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника завода «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия Леонида Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. На тот момент господин Арапов контролировал 50% долей ООО «АЛ5» — напрямую и через принадлежащее ему ООО «АЛ5 Холдинг». Вместо него «АВА-Трейд» возглавил другой совладелец ООО «АЛ5» — Сергей Солодов (тогда Сергею Солодову и Антону Воронову принадлежало 45,45% долей «АЛ5»). Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены гендиректора в компании началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок господина Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также перечисления средств со счета компании на его личный счет. «АВА-Трейд» начал подавать в арбитражный суд региона иски к Леониду Арапову: по данным на начало 2023 года, речь шла о сумме свыше 500 млн руб.

В 2023 году стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена. Изначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Впоследствии в дело добавили статью о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В июне 2024 года материалы поступили в Пресненский райсуд Москвы. О вынесении приговора пока не сообщалось.

Подробнее о корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Мария Старикова