«Экият» рубль бережет
Театру кукол предъявили претензию за использование имен героев сказок
Компания из Казани зарегистрировала имена героев татарских сказок в качестве товарных знаков и подала досудебную претензию к Татарскому государственному театру кукол «Экият». Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» подтвердил директор компании-владельца Искандар Асянов. Компания «Национальные игрушки» потребовала с театра 500 тыс. руб. за использование персонажей и проценты с продажи билетов. Позже владелец товарных знаков предложил заключить мировое соглашение за 1 рубль. Региональное министерство культуры намерено обратиться в Роспатент для аннулирования товарных знаков компании. Эксперты считают, что подобные споры далеко не всегда заканчиваются мировым соглашением.
Художественный руководитель театра "Экият" Ильгиз Зайниев демонстрирует досудебную претензию
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Согласно данным Роспатента, ООО «Национальные игрушки» запатентовало такие наименования героев татарских сказок и народных произведений, как «Су анасы», «Камыр батыр», «Шурале», «Кар кызы» и «Милли зилант» еще летом и в сентябре текущего года. Также «Национальные игрушки» подали заявку на регистрацию наименования «Казанская царица».
Скульптурная композиция: "Загадки Шурале"
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Директор компании-владелицы товарных знаков Искандар Асянов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что компания заранее отправила письмо, в котором уведомила Министерство культуры Татарстана о зарегистрированных товарных знаках, и о планах заключить лицензионное соглашение. После этого она подала досудебную претензию театру кукол «Экият» на 500 тыс. руб. и предложила заключить мировое соглашение за 1 руб.
«Мы не видим какой-то сложности в том, чтобы решить этот вопрос за 1 руб. У нас есть законное право защищать свои товарные знаки. Мы просто хотим лицензионное заключить соглашение, не более того», — отметил Искандар Асянов.
В репертуаре театра два спектакля с названиями «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая и пьесы «Камыр батыр» Саляха Хусни. Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев сообщил «Ъ Волга-Урал», что компания подала досудебную претензию за использование имен именно этих персонажей.
Господин Зайниев отметил, что компания предложила до суда возместить ей ущерб по 500 тыс. руб. за использование названий, а позже платить проценты от продажи билетов. «Мы остаемся при мнении, что у народных персонажей, кроме народа, единоличных правообладателей быть не может», — подытожил руководитель театра.
В пресс-службе министерства культуры республики «Ъ Волга-Урал» рассказали, что министерство готовит письмо в адрес Роспатента с целью аннулировать лицензию, ввиду того что именования героев татарских сказок являются общеупотребительными словами и национальным достоянием. Если же Роспатент не аннулирует товарные знаки компании, вопрос будет решаться в судебном порядке.
Заключать мировое и лицензионные соглашения министерство не планирует даже за 1 руб., ввиду того что даже столь малая сумма станет признанием факта регистрации за компанией права на владение персонажами.
Начальник юридического отдела Сергей Медведев и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и партнеры» Алексей Кратюк сообщили «Ъ Волга-Урал», что подобные споры не редкость.
«Если персонаж является героем народного творчества, то регистрацию товарного знака можно попытаться оспорить по основанию противоречия общественным интересам. Если товарный знак будет оспорен в итоге, то его защита в судебном или ином порядке станет невозможной. Подобные споры не всегда заканчиваются мировым соглашением. Все зависит от конкретных обстоятельств дела и развития конфликтной ситуации», — отмечают юристы.
Сейчас компания «Национальные игрушки» работает над созданием пазлов, сувенирной посуды и футболок, а в дальнейшем планирует пустить производство елочных игрушек.
Согласно данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности ООО «Национальные игрушки» — оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а дополнительные — производство полых стеклянных изделий, ювелирных изделий и аналогичных изделий, а также игр и игрушек. Сама компания, так же как и товарные знаки, была зарегистрирована в текущем году.
Директор «Национальных игрушек» Искандар Асянов с 2013 по 2019 год был директором ООО «Диабетика». Компания владеет сетью магазинов для людей, которые борются с проявлениями диабета, и интернет-магазином, действующим на территории 39 городов.