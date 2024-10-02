«Экият» рубль бережет

Компания из Казани зарегистрировала имена героев татарских сказок в качестве товарных знаков и подала досудебную претензию к Татарскому государственному театру кукол «Экият». Информацию об этом «Ъ Волга-Урал» подтвердил директор компании-владельца Искандар Асянов. Компания «Национальные игрушки» потребовала с театра 500 тыс. руб. за использование персонажей и проценты с продажи билетов. Позже владелец товарных знаков предложил заключить мировое соглашение за 1 рубль. Региональное министерство культуры намерено обратиться в Роспатент для аннулирования товарных знаков компании. Эксперты считают, что подобные споры далеко не всегда заканчиваются мировым соглашением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель театра "Экият" Ильгиз Зайниев демонстрирует досудебную претензию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Художественный руководитель театра "Экият" Ильгиз Зайниев демонстрирует досудебную претензию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным Роспатента, ООО «Национальные игрушки» запатентовало такие наименования героев татарских сказок и народных произведений, как «Су анасы», «Камыр батыр», «Шурале», «Кар кызы» и «Милли зилант» еще летом и в сентябре текущего года. Также «Национальные игрушки» подали заявку на регистрацию наименования «Казанская царица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптурная композиция: "Загадки Шурале"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Скульптурная композиция: "Загадки Шурале"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Директор компании-владелицы товарных знаков Искандар Асянов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что компания заранее отправила письмо, в котором уведомила Министерство культуры Татарстана о зарегистрированных товарных знаках, и о планах заключить лицензионное соглашение. После этого она подала досудебную претензию театру кукол «Экият» на 500 тыс. руб. и предложила заключить мировое соглашение за 1 руб.

«Мы не видим какой-то сложности в том, чтобы решить этот вопрос за 1 руб. У нас есть законное право защищать свои товарные знаки. Мы просто хотим лицензионное заключить соглашение, не более того», — отметил Искандар Асянов.

В репертуаре театра два спектакля с названиями «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая и пьесы «Камыр батыр» Саляха Хусни. Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев сообщил «Ъ Волга-Урал», что компания подала досудебную претензию за использование имен именно этих персонажей.

Господин Зайниев отметил, что компания предложила до суда возместить ей ущерб по 500 тыс. руб. за использование названий, а позже платить проценты от продажи билетов. «Мы остаемся при мнении, что у народных персонажей, кроме народа, единоличных правообладателей быть не может», — подытожил руководитель театра.



В пресс-службе министерства культуры республики «Ъ Волга-Урал» рассказали, что министерство готовит письмо в адрес Роспатента с целью аннулировать лицензию, ввиду того что именования героев татарских сказок являются общеупотребительными словами и национальным достоянием. Если же Роспатент не аннулирует товарные знаки компании, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Заключать мировое и лицензионные соглашения министерство не планирует даже за 1 руб., ввиду того что даже столь малая сумма станет признанием факта регистрации за компанией права на владение персонажами.

Начальник юридического отдела Сергей Медведев и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и партнеры» Алексей Кратюк сообщили «Ъ Волга-Урал», что подобные споры не редкость.

«Если персонаж является героем народного творчества, то регистрацию товарного знака можно попытаться оспорить по основанию противоречия общественным интересам. Если товарный знак будет оспорен в итоге, то его защита в судебном или ином порядке станет невозможной. Подобные споры не всегда заканчиваются мировым соглашением. Все зависит от конкретных обстоятельств дела и развития конфликтной ситуации», — отмечают юристы.

Сейчас компания «Национальные игрушки» работает над созданием пазлов, сувенирной посуды и футболок, а в дальнейшем планирует пустить производство елочных игрушек.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основной вид деятельности ООО «Национальные игрушки» — оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а дополнительные — производство полых стеклянных изделий, ювелирных изделий и аналогичных изделий, а также игр и игрушек. Сама компания, так же как и товарные знаки, была зарегистрирована в текущем году.

Директор «Национальных игрушек» Искандар Асянов с 2013 по 2019 год был директором ООО «Диабетика». Компания владеет сетью магазинов для людей, которые борются с проявлениями диабета, и интернет-магазином, действующим на территории 39 городов.

Влас Северин