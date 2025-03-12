В КПРФ накопились вопросы

В большинстве сибирских регионов отделения КПРФ внесли в бюллетени инициированного партией «народного референдума» вопросы политического и идеологического характера. Прежде всего, они касаются сохранения разноуровневого местного самоуправления и возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. Социально-экономические проблемы вышли на первый план у коммунистов в четырех субъектах федерации Сибирского федерального округа (СФО) из 10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пакет вопросов «народного референдума» в Сибири дополнили проблемами местного самоуправления, памятников и энерготарифов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Пакет вопросов «народного референдума» в Сибири дополнили проблемами местного самоуправления, памятников и энерготарифов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Региональные отделения (РО) КПРФ в СФО сформулировали собственные вопросы инициированного партией «народного референдума». Как писал «Ъ», в его рамках коммунисты собирают подписи граждан за ограничение торговых наценок на продукты и лекарства, снижение пенсионного возраста, национализацию ЖКХ и принятие закона о «детях войны». Пятый вопрос руководство КПРФ предложило внести РО, исходя из ситуации в конкретном регионе.

Все вопросы общей части «народного референдума» касаются социально-экономических проблем. Но сибирские коммунисты в большинстве случаев внесли в перечень вопросы политического характера. В Алтайском крае у КПРФ таких вопросов оказалось сразу два.

«Сейчас по сельской территории края катком идет так называемая муниципальная реформа. Потому решили спросить людей, как они считают: ликвидация сельсоветов приведет за собой уничтожение села? Ну, и еще одна традиционная тема — должны ли главы районов и городов избираться на всенародных выборах или, как сейчас это происходит, кулуарно депутатским корпусом?»,— рассказал «Ъ-Сибирь» секретарь крайкома Антон Арцибашев.

Как писал «Ъ-Сибирь», в последнее время целый ряд сельсоветов Алтайского края в ходе публичных слушаний и последующих заседаний местных депутатов высказались против создания одного муниципалитета в масштабах района.

Две эти же темы объединены в одном вопросе в Новосибирской области. В Республике Тыва в «народный референдум» включили вопрос о целесообразности возвращения ко всенародным выборам мэра Кызыла, сообщил первый секретарь рескома Роман Тамоев. Такое решение было принято на фоне острого конфликта между двумя единороссами — главой города Ириной Казанцевой и избранным по конкурсу мэром Каримом Сагаан-оолом.

В Омской области коммунисты добавили разные вопросы для жителей сельской местности и Омска. Первые, как и в Алтайском крае, могут высказать отношение к муниципальной реформе. Вторые — к планам строительства православного храма на месте памятника основателю Советского государства Владимиру Ленину в сквере «Ленинская горка».

«Важность этой темы связана с усиливающейся агрессивностью право-монархистских организаций, активно поддерживаемых в Омске местным церковным руководством»,— пояснили в обкоме КПРФ.

Вопрос о памятнике, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются главные отрасли экономики — угольная промышленность и металлургия — внесли коммунисты Кемеровской области. Они решили выяснить, одобряют ли жители региона планы установить бюст Иосифа Сталина в Новокузнецке, который почти 30 лет носил наименование Сталинск.

Вопросы социально-экономического характера региональные отделения КПРФ внесли в текст «народного референдума» в четырех субъектах федерации. «Считаете ли вы, что предприятия, расположенные на территории Хакасии, должны платить налоги по месту осуществления своей деятельности — в республиканский бюджет?»,— спрашивают коммунисты у жителей этого региона. Томичи могут поддержать предложение КПРФ о запуске в Томской области программы «Бесплатное социальное жилье для молодых семей и семей с детьми». По словам первого секретаря обкома Андрея Петрова, первоначально было предложено три варианта местного вопроса, а итоговый утвердили после «бурного внутрипартийного обсуждения».

В Иркутской области пятым стал вопрос об отношении к росту платы за электроэнергию, вызванному введением дифференцированного тарифа. Более определенно вопрос о росте цен на электроэнергию сформулирован в Красноярском крае: «Согласны ли вы, что жители Красноярского края должны платить за 1 кВт•ч электроэнергии, вырабатываемой на территории Красноярского края, не более 1 рубля?». По данным крайкома партии, себестоимость произведенного в регионе 1 кВт•ч составляет от 12 до 76 коп., но населению электроэнергия отпускается по цене от 3,54 руб., а на оптовый рынок поставляется за 1,2 руб.

Не определились с местным вопросом в СФО только в Республике Алтай. «Одной главной проблемы не нашли, а другие втиснуть в один вопрос не получилось»,— объяснил этот редкий случай «Ъ-Сибирь» первый секретарь рескома Виктор Ромашкин.

«Больше всего вопросов касаются сферы здравоохранения. В 16 регионах в бюллетень для народного референдума включено требование прекратить "оптимизацию " медицины и увеличить финансирование системы здравоохранения, обеспечить работу фельдшерско-акушерских пунктов и ЦРБ, увеличить расходы на медицину с 3,5 до 6%»,— сообщил «Ъ-Сибирь» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

На втором месте оказалась реформа системы местного самоуправления в части недопущения ликвидации местных советов и возвращения прямых выборов глав (11 регионов). По данным Юрия Афонина, в «народном референдуме» уже приняли участие около 450 тыс. граждан, 97-98% из которых «поддержали законодательные инициативы КПРФ».

Ранее политолог Константин Калачев говорил «Ъ», что «народный референдум» в качестве инструмента себя изжил. «Это агитация сагитированных, работа с ядром, то есть "народный референдум" народ не заметит»,— полагает он.

Валерий Лавский