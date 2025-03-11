Отобранному верить

КПРФ по-прежнему уверена в важности конкурентных выборов для внутриполитической стабильности. Об этом заявил 10 марта на общероссийском онлайн-партсобрании председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В условиях «честной гонки», по мнению руководства партии, у коммунистов есть все возможности для эффективной работы, нужно лишь доходчиво разъяснить людям: все, что «у них отобрали», им когда-то дала советская власть. Эксперт в доходчивости этих лозунгов сомневается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов по-прежнему уверен, что самым правильным курсом наша страна двигалась в советское время

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов по-прежнему уверен, что самым правильным курсом наша страна двигалась в советское время

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Программные тезисы к партсобранию Геннадий Зюганов объединил заголовком «Три года войны», подкрепив традиционные для КПРФ нарративы — о подъеме промышленности, ненадежности олигархии, «сворачивании капитализма» и т. д.— аргументами об их особой значимости для фронта и нынешних непростых времен. Только победа «обеспечит будущее», тогда как президент США Дональд Трамп, «который навязывает срочные переговоры и договорняк очередной, руководствуется одним — у него четыре года», отметил коммунист. Период СВО продемонстрировал «важность и справедливость деятельности политической оппозиции», а желанную политическую стабильность могут обеспечить только честные выборы, подчеркнул лидер КПРФ. «Предстоящие, как и выборы в Госдуму, будут проверкой для всех, и мы не можем согласиться с теми, кто решает одних надуть, вторых унасекомить, а третьих, за кем ничего нет, продвинуть»,— разъяснил господин Зюганов, не уточнив, правда, кого именно «надули», а кого «унасекомили».

Так или иначе, к будущим выборам нужно основательно подготовиться, подхватил тему первый зампред ЦК Юрий Афонин. Организованный партией «народный референдум» (в его рамках коммунисты собирают подписи граждан за ограничение торговых наценок на продукты и лекарства, снижение пенсионного возраста, национализацию ЖКХ и принятие закона о «детях войны»), по его мнению, тоже себя оправдывает: предложенные темы попали в запрос людей, и те «активно голосуют на улицах, площадях и в трудовых коллективах». В акции, по данным господина Афонина, поучаствовали уже 400 тыс. россиян. Дополнительно позицию КПРФ подкрепляет внесенный в Думу проект Трудового кодекса, предусматривающий повышение МРОТ, квоты для молодых специалистов, возвращение «советского» пенсионного возраста и даже выходной на 7 ноября, напомнил первый зампред ЦК.

Задача коммунистов на местах — донести до россиян простую мысль: все, что «у них отобрали», от восьмичасового рабочего дня до достойной пенсии, в свое время дала советская власть, объяснил Геннадий Зюганов. Нынешняя же власть в лице «Единой России», хоть и «обещала вернуть», так этого и не сделала, констатировал он. «Каждый день должны быть пикеты, в согласовании никакого смысла нет: мы имеем полное право взять пачку газет и выходить к любой заводской проходной, магазину, метро, остановке или вокзалу и работать спокойно»,— инструктировал соратников лидер КПРФ.

В продвижении своих идей «партия не может уставать», уверял, в свою очередь, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков: «Идеи овладевают умами, когда они на слуху, когда о них говорят, их разъясняют и на них настаивают». Иллюстративного материала много не бывает, рассуждал коммунист, попутно призывая уделить особое внимание «подбору и подготовке участников публичных выступлений и телевизионной агитации». «Сайты региональных комитетов должны быть живыми, у некоторых есть, увы, с этим проблемы,— признал господин Новиков.— Это тот случай, когда мы не просим, а настаиваем». Наконец, крайне актуальны «темы блогинга» и индивидуальные проекты в этой сфере, добавил он, пообещав поддерживать «все инициативы на этот счет».

Попытки КПРФ укрепить реноме главной оппозиционной силы, которая «не почивает на лаврах» и «использует современные каналы коммуникации»,— выдача желаемого за действительное, уверен политолог Константин Калачев. «Народный референдум» в качестве инструмента тоже себя изжил, полагает эксперт: «Это агитация сагитированных, работа с ядром, то есть "народный референдум" народ не заметит». Тезисы о значимости конкурентной борьбы обращены непосредственно к модераторам внутренней политики, но тоже не выглядят убедительно, добавляет господин Калачев: «Зюганов предлагает "нескучные", как ему кажется, выборы, но что страшного произойдет, если выборы будут консервативными и скучными?»

Григорий Лейба