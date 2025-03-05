Мэр Кызыла подаст апелляционную жалобу на решение суда о его увольнении

Кызылский городской суд выдал сторонам мотивированное решение по иску главы города Ирины Казанцевой о расторжении контракта с мэром столицы Тувы Каримом Сагаан-оолом. Как писал «Ъ», согласно этому решению от 20 февраля, трудовой договор должен быть расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением чиновником вопросов местного значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Сагаан-оол

Фото: Правительство Республики Тыва Карим Сагаан-оол

Фото: Правительство Республики Тыва

Юристы мэра готовят апелляционную жалобу, которую направят в верховный суд Республики Тыва. «Сторонам не дали времени для изучения материалов. Первым делом, следует отметить, что нарушение порядка ведения процесса повлекло за собой негативные последствия для одной из сторон дела. Нарушения произошли в значительной степени, мы готовим апелляционную жалобу в верховный суд, и надеемся на законное, беспристрастное, справедливое разрешение дела»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте городской администрации в соцсети «ВКонтакте». В нем также утверждается, что в поддержку господина Сагаан-оола «поднимается народная волна, люди начали публично выражать свое мнение о несогласии с решением суда».

Мотивированное решение горсуда (есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») занимает 26 страниц. В документе, в числе прочего указывается, что значительная часть автобусов МУП «Кызылгортранс» находится в неисправном состоянии, в Кызыле не работают 85 пожарных гидрантов и т. д. С другой стороны, ряд претензий истца не нашли подтверждения. В сообщении городского хурала представителей утверждается, что его депутаты поддерживают решение городского суда о расторжении контракта.

Карим Сагаан-оол возглавляет исполнительную власть Кызыла с 2018 года. В 2022-м он вновь выиграл соответствующий конкурс, получив в муниципальном парламенте поддержку 18 депутатов из 24. Но по итогам 2022 года хурал представителей признал его работу неудовлетворительной.

Валерий Лавский