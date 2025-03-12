Флаг России поднят у администрации Суджи

Центр Суджи отбит у ВСУ, сообщил «РИА Новости» комбат из группировки «Север». Российские военнослужащие подняли флаг в центре города — на Советской площади, у администрации Суджи.

На опубликованных кадрах видна центральная площадь города. Несколько российских солдат стоят с флагами Российской Федерации, Российской Империи, ВДВ и флагом одной из ЧВК.

Суджа — город в Курском приграничье с Украиной, расположенный на юго-западе региона в 80 км от Курска. В августе 2024 года Суджа стала самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли взять под контроль во время вторжения в регион.