Подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ 12 населенных пунктов и более 100 кв. км в Курской области. Речь идет об Агрономе, Богдановке, Бондаревке, Дмитрюкове, Зазулевке, Ивашковском, Колмакове, Кубаткине, Мартыновке, Михайловке, Правде, Южном. Об этом сообщили в Минобороны России.

За сутки Украина потеряла на курском направлении свыше 270 солдат, еще 12 сдались в плен. Также были ликвидированы 20 автомобилей, 11 пунктов управления БПЛА, восемь боевых бронированных машин, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, два танка, две самоходные артиллерийские установки, два склада боеприпасов, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса.

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Рубаншина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также — Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований вошли до 66 550 военнослужащих, 2 403 автомобиля, 2 181 боевая бронированная машина, 542 артиллерийских орудия, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 120 станций РЭБ, 55 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Накануне подразделения группировки войск Север освободили хутор Косица и села Малая Локня и Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области.

Алина Морозова