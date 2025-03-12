Моор: уровень воды реки Ишим может превысить рекордные показатели прошлого года

Специалисты Росгидромета прогнозируют «неблагоприятную ситуацию по паводку» в Тюменской области в весенний период 2025 года, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. По его словам, уровень реки Ишим превысит средние показатели предыдущих лет. «С 15 по 20 апреля уровень воды реки существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского района»,— подчеркнул господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что по предварительному прогнозу паводок в городе Ишим, Ишимском и Абатском районах ожидается на уровне 2017 года. «В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение 2024 года»,— добавил Александр Моор.

Глава региона отметил, что все муниципалитеты области ведут подготовку к паводку. «Заблаговременно готовим материалы для строительства насыпи и укреплений, уточняем количество домов, которые могут быть подтоплены. Разработан план создания пунктов временного размещения»,— пояснил господин Моор. По его словам, в ближайшие дни он обсудит ситуацию с паводком в регионе на совещаниях с областными и федеральными структурами. «Время у нас есть, никого не оставим в беде»,— заверил губернатор.

В 2024 году режим ЧС в связи с паводком в Тюменской области был введен 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Ущерб дорогам и мостам из-за паводка составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. Власти направили 615 млн руб. на восстановление или на строительство нового жилья пострадавшим из-за поднятия уровня воды жителям области. На 2025 год в бюджете региона предусмотрено около 1,5 млрд руб. на борьбу с паводком.

Василий Алексеев