Тюменские власти направят около 1,5 млрд рублей на борьбу с паводком в 2025 году

В бюджете Тюменской области на 2025 год предусмотрено около 1,5 млрд руб. на «противопаводковые мероприятия», рассказал губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания к депутатам Тюменской областной думы. «Мы готовы к любым сценариям»,— заверил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Моор напомнил, что паводок более двух месяцев «держал регион в напряжении». По словам губернатора, одним из решающих факторов стали гидротехнические сооружения, которые возводили в регионе в течение семи лет. «В целом система выдержала»,— сказал он.

Напомнил, Александр Моор ввел режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. По словам губернатора, ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. В октябре господин Моор сообщил, что власти направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья пострадавшим от паводка жителям области.

Подробнее о бюджетном послании Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы — в материале «Ъ-Урал» «Объем запросов превышает все мыслимые пределы».