Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тюменские власти направят около 1,5 млрд рублей на борьбу с паводком в 2025 году

В бюджете Тюменской области на 2025 год предусмотрено около 1,5 млрд руб. на «противопаводковые мероприятия», рассказал губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания к депутатам Тюменской областной думы. «Мы готовы к любым сценариям»,— заверил глава региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Моор напомнил, что паводок более двух месяцев «держал регион в напряжении». По словам губернатора, одним из решающих факторов стали гидротехнические сооружения, которые возводили в регионе в течение семи лет. «В целом система выдержала»,— сказал он.

Напомнил, Александр Моор ввел режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. По словам губернатора, ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. В октябре господин Моор сообщил, что власти направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья пострадавшим от паводка жителям области.

Подробнее о бюджетном послании Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы — в материале «Ъ-Урал» «Объем запросов превышает все мыслимые пределы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...