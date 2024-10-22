В Тюменской области пострадавшим от весеннего паводка направили 615 млн рублей

В 2024 году в Тюменской области пострадавшим от весеннего паводка направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, эта сумма не окончательная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области в апреле 2024 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области в апреле 2024 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним губернатор Моор ввел режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. По словам губернатора, ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена.

Полина Хабарова