В МВД Татарстана понимают негативное влияние выдворения мигрантов на рынок труда

Увеличение числа выдворенных иностранных граждан в Татарстане оказало отрицательное влияние на региональный рынок труда. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев на пресс-конференции.

«Как это сказалось на рынке труда? Ну, конечно, отрицательно», — отметил господин Галеев, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

По его словам, в 2024 году были организованы проверки в местах наибольшей концентрации иностранных граждан, в ходе которых были выявлены и выдворены нарушители. В то же время глава миграционной службы отметил, что количество легально работающих иностранцев в республике не уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

В декабре 2024 года господин Галеев сообщал, что в Татарстане количество выдворенных из России мигрантов увеличилось на 40%.

Анар Зейналов