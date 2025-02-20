В 2024 году в Татарстане выявили более 22 тыс. нарушений закона о миграции

По итогам 2024 года в Татарстане выявили более 22 тыс. нарушений миграционного законодательства. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил глава МВД региона Дамир Сатретдинов.

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В прошлом году были наложены штрафы на сумму 114 млн руб. Более 4 тыс. иностранных граждан были выдворены за пределы России за нарушения миграционного законодательства. Также приняли 5,3 тыс. решений о закрытии въезда иностранцам на территорию страны.

Дамир Сатретдинов отметил, что число преступлений, совершенных мигрантами, небольшое.

Диана Соловьёва