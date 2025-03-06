Экспертиза отклонила проект капремонта двух дорог в центре Нижнего Новгорода

Проект капитального ремонта автодорог на двух улицах в центре Нижнего Новгорода не прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 5 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Речь идет об улице Славянской на всем ее протяжении (от улицы Решетниковской до улицы Короленко) и улице Короленко также на всем ее протяжении (от улицы Белинского до улицы Горького).

Заказчиком проекта выступает муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде», проектировщиком — ООО «Моспроектинжиниринг» из Одинцова Московской области. Проектно-сметную документацию проверяло госучреждение региона «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Контракт на проектные работы «ГУММиД» и «Моспроектинжиниринг» заключили в декабре 2022 года за 3 млн руб.

В декабре 2023 года муниципальный заказчик заключил с ООО «Дормострой» из Костромы контракт на сам капремонт. Его стоимость составила 153 млн руб. Последним допсоглашением срок завершения работ перенесли на 1 сентября 2025 года. Изначально их необходимо было выполнить до 16 декабря 2024 года.

Галина Шамберина