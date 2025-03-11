Экспертиза отклонила проект ремонта дороги в нижегородском Плотничном переулке

Проект реконструкции автомобильной дороги в Плотничном переулке в центре Нижнего Новгорода не прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 11 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (ГУММиД), проектную документацию готовило ООО «Проект-НН».

По информации с сайта госзакупок, контракт на проектирование работ и реконструкцию дорог по улице Ильинской и в Плотничном переулке муниципальный заказчик заключил в 2022 году с ООО «Нижегородавтодор». Стоимость всего контракта составляет 988,1 млн руб., работ по проектированию — 16,1 млн руб. Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года. Допсоглашением от декабря 2024 года срок завершения работ перенесли на 30 ноября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», госэкспертиза также отклонила проект капитального ремонта дорог по улицам Славянской и Короленко в центре города.

Галина Шамберина