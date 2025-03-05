Самокаты просят света и тепла

На улицах Санкт-Петербурга появились электросамокаты. Когда начнется сезон кикшеринга в Москве, выяснял “Ъ FM”. О средствах индивидуальной мобильности, плотно припаркованных на тротуарах, рассказали читатели «Фонтанки». По данным издания, количество устройств на улицах города существенно не изменится по сравнению с прошлым годом. Сейчас в Петербурге идет снег, поэтому электросамокаты пока недоступны для аренды. А в Москве уже 8 марта воздух прогреется до 9-14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем стабильная плюсовая температура — это основное условие для запуска кикшеринга, рассказала “Ъ FM” представитель компании Whoosh Анастасия Шевченко: «Мы уже готовимся к старту сезона в Москве. Все наши самокаты и велосипеды проходят углубленное техническое обслуживание в сервисных центрах. Мы их чиним, моем, пересобираем и готовим к активным поездкам.

Что касается погоды, мы ждем наступления благоприятных условий. Это отсутствие снега, наледи и стабильная плюсовая температура ночью и днем, чтобы передвигаться на самокатах было комфортно и безопасно.

В этом сезоне пользователи всех операторов кикшеринга в Москве и области начнут проходить авторизацию через портал mos.ru. По нашим данным, ПДД нарушают менее 1% пользователей. Все равно мы считаем важным с этим сегментом работать. По нашей статистике, около 90% всех пользователей используют кикшеринг как транспорт, чтобы добраться кратчайшим путем из пункта А в пункт Б».

А в компании «МТС Юрент» рассчитывают, что арендовать электросамокат можно будет уже на следующей неделе. Об этом “Ъ FM” сообщила пресс-секретарь компании Юлия Лебедева: «Очень надеемся, что старт сезона в Москве случится уже в ближайшие недели, тем более обещают потепление. В этом сезоне мы полностью обновим парк самокатов "МТС Юрент" в Москве. Это касается в первую очередь характеристик безопасности: улучшенные тормоза с более плавным управлением, герметичные мотор-колеса, переработанная конструкция заднего крыла, которое будет защищать наших пользователей от брызг.

Плюс мы обновим дашборд, благодаря которому пользователю будет проще ориентироваться в медленных и запретных зонах. Важное нововведение этого сезона, что все самокаты "МТС Юрент" в Москве будут оснащены крупными индивидуальными номерами. Они легко считываются камерами и упростят выявление нарушителей ПДД, в том числе при неспешивании на пешеходных переходах, это одна из наиболее распространенных причин ДТП с самокатами».

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что как только дорожное покрытие в столице станет сухим, их самокаты вновь будут доступны в прокате. По данным столичного дептранса, в прошлом году водители самокатов получили около 150 тыс. штрафов. Еще примерно 130 тыс. аккаунтов было заблокировано.

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Никита Путятин