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Коммерсантъ FM
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Самокат без регистрации не арендуется

Как власти ужесточают правила для кикшеринга в столице

На электросамокаты пустят только через mos.ru. С нового сезона мэрия ужесточат правила для кикшеринга. Арендовать устройство в столице можно будет только после прохождения верификации, сообщили в пресс-службе мэрии. Таким образом власти рассчитывают повысить безопасность на дорогах. В правительстве Москвы считают, что некоторые пользователи «постоянно игнорируют правила дорожного движения и попадают в ДТП».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

И зачастую это подростки и теперь не смогут пользоваться электросамокатами, отметила пресс-секретарь сервиса МТС «Юрент» Алена Сухаревская: «В приложении кикшеринга появится кнопка "Связать свой аккаунт с Mos ID". Пользователь должен будет зайти на mos.ru и таким образом верифицировать аккаунт кикшеринга на портале. Мы вместе с городом хотим сделать поездки безопасными для всех участников движения. В частности, эта мера позволит не допустить к аренде несовершеннолетних пользователей, а по нашей статистике и данным МВД, именно они чаще всего, к сожалению, нарушают правила и попадают в ДТП».

Самокат не вывезет двоих

А если же электросамокат попадет в ДТП, властям будет легче установить личность пользователя, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев: «Это продолжение интеграции с государственными сервисами, которая направлена на развитие микромобильности. Ее целью является не только контроль пользователей и нарушителей, но, кроме того, интеграция с mos.ru помогает установить личность тех, кто стал участником или виновником какого-то негативного инцидента. Мы делимся транспортной аналитикой, совместно развиваем инфраструктуру, участвуем в контроле нарушений через городские камеры, ну и, собственно, авторизация через mos.ru — это еще один пример такого взаимодействия.

Это позволит нам обмениваться более точными данными, чтобы совместно с городом развивать культуру вождения электросамокатов».

В прошлом сезоне сервисы аренды сами вводили ограничения и повышали суммы штрафов. Теперь же они говорят о важности интеграции их систем с общегородской. Но это едва ли будет эффективным, ведь главная проблема — отсутствие инфраструктуры, отметил автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман: «Другие крупные европейские города, у которых велоинфраструктура уже есть очень-очень давно, появления электросамокатов особо и не заметили, потому что банально у них есть свое место на улице. А у нас из-за того, что в принципе транспортная система на очень плохом уровне, самокаты стали такой палочкой-выручалочкой и массовым транспортом, но при этом улицы просто оказались неподготовлены.

Еще, мне кажется, очень важно, что 17-летний подросток — чаще всего уже самостоятельный пользователь города, которого просто лишают вида мобильности, потому что он не подходит по каким-то формальным критериям.

Скорее всего, через какое-то время мы увидим еще один новый QR-код, дополнительное подтверждение или что-то такое, но, скорее всего, опять так никто и не поймет, что нужно просто готовить город для новой инфраструктуры, что за этим будущее, если это в итоге окончательно не задушат вот такими бюрократическими мерами».

Кикшеринг отдаляется от детей

Те, у кого нет учетной записи на mos.ru, смогут прокатиться на электросамокате пять раз, а затем понадобится полный профиль на сайте мэрии с подтверждением личности. В сервисах кикшеринга уверены, что авторизация лишь повысит безопасности, и не приведет к росту цен на поездки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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