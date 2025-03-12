Трамп надеется на прекращение огня на Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп ожидает прекращения огня на украинской территории в течение ближайших дней. Одним из итогов прошедшей накануне встречи делегаций США и Украины в саудовской Джидде стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня, если эти условия устроят Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это.— “Ъ”). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию вел Youtube-канал LiveNOW from Fox.

Глава Белого дома также анонсировал встречу американской и российской делегаций 11 и 12 марта. Ранее об этих переговорах не сообщалось. Дональд Трамп добавил, что на этой неделе планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы он тоже дал согласие». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила возможных контактов двух стран в ближайшие дни.

Вчера, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины, они продлились девять часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».