Захарова не исключила контакты с США в ближайшие дни

Представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в течение нескольких дней Россия и США обсудят урегулирование конфликта на Украине. Ранее Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Власти США заявили, что ждут ответа России «как можно скорее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней»,— сказала Мария Захарова «РИА Новости».

Сегодня в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и Украины, на которых Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «мяч на стороне России». Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сказал, что в ближайшие несколько дней он проведет разговор «со своим российским коллегой».

Президент США Дональд Трамп также анонсировал встречу американской и российской делегаций «сегодня или завтра». Он добавил, что на этой неделе надеется поговорить с Владимиром Путиным, «чтобы он тоже дал согласие».

О чем договорились США и Украина — в публикации «Ъ».