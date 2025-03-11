СКР считает случившееся в нижегородской школе №117 покушением на убийство

Нижегородские следователи квалифицировали случившееся в школе №117 как покушение на убийство двух лиц. Именно по этой статье (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СКР.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», днем 11 марта один из восьмиклассников напал с ножом на двоих ровесников. С колото-резаными ранами их доставили в больницу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

После случившегося городской департамент образования начал внутреннюю проверку. До ее окончания директора школы отстранили от работы.

Школьника, напавшего на одноклассников, задержали. По одной из версий, причиной его поступка могла стать травля со стороны других учеников.

Андрей Репин