Задерждан нижегородский школьник, напавший с ножом на двух одноклассников

Сотрудники уголовного розыска задержали ученика 8 класса школы №117 Нижнего Новгорода, который ударил ножом двух одноклассников днем 11 марта. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, между учащимися случился конфликт, два восьмиклассника попали в больницу. Врачи осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает.

Напавший на одноклассников ученик 2010 года рождения пытался скрыться, но его нашли на Дубравной улице.

Обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Елена Ковалева