В Нижнем Новгороде отстранили директора школы, где произошла поножовщина

Департамент образования Нижнего Новгорода начал внутреннее расследование ситуации с конфликтом между учениками школы №117, в результате которого один школьник нанес двум другим ножевые ранения. По поручению главы города, для проведения расследования создана специальная комиссия. До окончания разбирательства директор школы Татьяна Феоктистова будет отстранена от занимаемой должности.

По словам главы города, эта комиссия, в частности, должна выяснить, почему в школе не функционировала полностью рабочая рамка металлодетектора, из-за чего школьник смог пронести в школу нож.

«Все муниципальные школы города оборудованы в соответствии с правилами и нормами, на это выделялись колоссальные средства»,— отметил глава города.

Кроме того, в Нижнем Новгороде совместно с Росгвардией планируется провести проверку эффективности работы частных охранных организаций, которые работают в городских образовательных учреждениях.

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 11 марта один из восьмиклассников школы №117 нанес ножевые ранения своим сверстникам. Предположительно, причиной этого поступка стала травля, которой подвергался школьник. Пострадавших подростков отправили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

После случившегося нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан через некоторое время в лесополосе в районе улицы Дубравная на окраине Нижнего Новгорода.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту случившегося. На место происшествия были отправлены следователи и криминалисты. Они проводят комплекс необходимых следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые тому способствовали. Расследование уголовного дела контролируется областной прокуратурой.

С задержанным подростком также работают следователи.

Андрей Репин