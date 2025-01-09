Кого хочешь выбирай

Крупные избирательные кампании в наступившем 2025 году запланированы в 39 из 89 субъектов РФ. Как минимум в 17 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов заксобраний, в четырех — депутатов Госдумы. Кроме того, жители сразу 22 административных центров будут избирать новые созывы городских советов. А в Республике Коми, Калужской и Костромской областях состоятся по три кампании одновременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В избирательный цикл 2025 года Россия вошла с достаточно большим числом временно исполняющих обязанности глав регионов. Напомним, в конце 2022 года замен в губернаторском корпусе не было вовсе, а осенью 2023-го случилась только одна. Между тем в ноябре—декабре минувшего года президент Владимир Путин назначил сразу пятерых врио: Евгения Первышова (Тамбовская область), Юрия Слюсаря (Ростовская область), Ростислава Гольдштейна (Коми), Марию Костюк (Еврейская автономная область) и Александра Хинштейна (Курская область). Если не случится форс-мажоров, то в единый день голосования 14 сентября все они будут баллотироваться на свой первый губернаторский срок в перечисленных регионах.

Что касается плановых губернаторских кампаний, то большинство глав, которые могут принять в них участие, завершают первую каденцию.

Это Олег Николаев (Чувашия), Владимир Солодов (Камчатский край), Дмитрий Махонин (Пермский край), Александр Цыбульский (Архангельская область), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владислав Шапша (Калужская область) и Михаил Развожаев (Севастополь), которые были впервые избраны в 2020 году. Главы Краснодарского края и Брянской области Вениамин Кондратьев и Александр Богомаз провели на своих постах уже по два срока (избраны в 2015-м), а губернаторы Костромской и Ленинградской областей Сергей Ситников и Александр Дрозденко — по 13 лет (впервые утверждены заксобраниями по представлению президента в 2012-м). Наконец, третью полную пятилетку завершает раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов — один последних «долгожителей» губернаторского корпуса. Впервые он был утвержден в должности в 2010-м, а затем дважды переизбирался на прямых выборах. Дольше господина Минниханова на посту пребывает только глава Чечни Рамзан Кадыров (с 2007 года). Напомним, что сейчас, согласно закону, для губернаторов нет ограничений на количество сроков.

Все ли из перечисленных действующих губернаторов пойдут на новый срок, пока неизвестно. Например, ранее «Ведомости» допускали отставку Сергея Ситникова.

Непрямые губернаторские выборы пройдут только в Ненецком автономном округе, которым с 2020 года руководит Юрий Бездудный. Там главу будут избирать окружные депутаты по представлению президента.

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Выборы депутатов законодательных собраний состоятся в 11 регионах (см. карту). В Алтайском и Краснодарском краях, а также в Рязанской и Самарской областях будут избирать новых депутатов Госдумы. Наконец, сразу в 22 административных центрах пройдут выборы очередных созывов городских советов. А в Махачкале и Самаре их сформируют из представителей внутригородских районов, которых также изберут 14 сентября.

В ряде регионов пройдет сразу несколько кампаний.

Например, жители Казани и Йошкар-Олы будут одновременно выбирать главу республики и депутатов гордумы. В Воронеже и Магадане «пересекутся» выборы областных и городских депутатов, в Краснодарском крае — губернатора и депутата Госдумы, а в Сыктывкаре, Калуге и Костроме — главы региона, депутатов заксобрания и нового созыва горсовета.

По мнению политолога Ростислава Туровского, новых массовых замен среди губернаторов, которые сейчас уже готовятся к выборам в этом году, ждать не стоит, поскольку Кремль «делает ставку на стабильность во власти». «По крайней мере на горизонте одного-двух лет. Скорее возможны новые внеплановые замены»,— говорит эксперт. При этом он допускает ротацию брянского губернатора для «укрепления вертикали» по аналогии с Курской областью. Кроме того, в случае переизбрания Вениамина Кондратьева и Игоря Кобзева федеральному центру «придется преодолевать трения в элитах», продолжает господин Туровский. Из-за «традиций конкурентной политики» более сложной, чем все остальные, может стать парламентская кампания в Новосибирской области, а локальные социально-экономические проблемы могут осложнить кампанию в Оренбурге, резюмирует он.

Политолог Константин Калачев прогнозирует непростую губернаторскую кампанию в Костромской области, где есть «и демократические традиции, и усталость от действующего главы, и сильное отделение КПРФ», а также кампанию в Челябинской области. «Депутат Госдумы Валерий Гартунг должен показать, что региональное отделение "Справедливой России — За правду" все еще на многое способно»,— объясняет он. По мнению эксперта, «способны удивить» результаты голосования в Калужской и Рязанской областях. «На городских выборах страсти будут кипеть в Ижевске, Ульяновске, Орле, Костроме, Оренбурге, Томске и не только. Хотя и там, вероятно, прежнего накала не будет»,— резюмирует господин Калачев.

Андрей Прах