Резерв народного главнокомандования

Почти все российские регионы запустили собственные аналоги федерального кадрового проекта «Время героев». По данным “Ъ”, последние четыре такие программы, направленные на подготовку управленцев для власти и бизнеса из числа участников специальной военной операции (СВО), должны стартовать в течение ближайшей недели. “Ъ” выяснил, что общего у этих проектов и чем они отличаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О готовности запустить кадровые проекты для участников СВО в субъектах РФ начали массово объявлять сразу после того, как 14 декабря 2024 года президент Владимир Путин предложил расширить федеральную программу «Время героев» на региональный уровень. К сбору заявок одним из первых (25 декабря) приступил Ханты-Мансийский автономный округ, его примеру в январе последовали еще несколько регионов, а в феврале регистрация участников открылась более чем в половине из 89 субъектов РФ. В течение ближайшей недели, по данным “Ъ”, программы стартуют в четырех последних регионах: это Пензенская, Ростовская, Иркутская и Владимирская области.

Напомним, проект «Время героев» был запущен по инициативе Владимира Путина 1 марта 2024 года. Обучение проходит по программе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте на базе мастерской управления «Сенеж», в роли наставников выступают члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, представители министерств и ведомств.

Большинство региональных проектов созданы «по образу и подобию» федерального. Прежде всего это касается названий, в которых зачастую используется слово «герои»: «Время героев Санкт-Петербурга», «Герои Vостока» (Хабаровский край), «Zапорожские герои» (Запорожская область). В республиках нередко прибегают к национальным языкам: в Чечне проект называется «Турпалхо. Герои 95» («турпалхо» — «герой», «богатырь»), в Татарстане — «Батырлар. Герои Татарстана» («батыр» — «богатырь», «смельчак»). Но в некоторых субъектах предпочли более оригинальные наименования: «Доблесть гор» (Дагестан), «Сталь» (Белгородская область), «Сибирский характер» (Красноярский край), «Сталинградский призыв» (Волгоградская область), «Победоносец» (Астраханская область).

Требования к потенциальным участникам практически идентичны: ими могут стать действующие участники или ветераны СВО со средним или высшим образованием, являющиеся гражданами РФ и не имеющие судимости. Но в Томской области к проекту допустили еще и «лидеров, осуществляющих волонтерскую деятельность, связанную с проведением СВО». Как пояснил губернатор Владимир Мазур, «те, кто организовал труд десятков людей и наладил фактически промышленное изготовление всего необходимого фронту» тоже заслуживают участия в программе.

Порядок отбора кандидатов также схож: после регистрации им предстоит пройти дистанционное тестирование и собеседование для определения «базового уровня знаний» и «направления дальнейшей работы», а окончательный отбор преимущественно запланирован в очном режиме. Сроки начала обучения отличаются. Так, в Чувашии, Волгоградской области и Еврейской автономной области учеба начнется уже летом, а в Туве, Красноярском и Забайкальском краях занятия стартуют 1 сентября. Образовательный курс чаще рассчитан на год, но, к примеру, в Удмуртии он короче (восемь-девять месяцев), а в Бурятии бойцы будут учиться всего полгода (502 академических часа).

Площадками для обучения во многих регионах станут филиалы РАНХиГС, которая представлена в 49 субъектах (на их базе, к примеру, пройдет учеба в Хабаровском крае, Кировской и Калининградской областях). В других случаях академия так или иначе объединит усилия с местными вузами: так, в Магаданской области вторым оператором будет Северо-Восточный госуниверситет, а в Бурятии местные преподаватели будут работать по стандартам РАНХиГС. Наставниками участников, как планируется, почти везде станут вице-губернаторы, региональные министры и их заместители, а, например, в Башкирии и Кемеровской области такое желание изъявили и главы регионов. Как пояснил кузбасский губернатор Илья Середюк, он готов не только «сопровождать абитуриентов», но и брать их с собой в рабочие поездки по области, «чтобы привлекать их на мероприятия, где принимаются серьезные решения».

Предполагаемый набор вакансий, которые предложат выпускникам программ, тоже вполне стандартный: это органы государственной и муниципальной власти, крупные местные компании. Помимо этого, в Приморском крае ветеранам обещают трудоустройство в организации «патриотической направленности и по работе с молодежью», а в Томской области они смогут также «заняться общественной или политической деятельностью».

Что же касается поданных заявок, то в основном их число составляет по несколько десятков на регион. Хотя в некоторых программах намечается весьма высокий конкурс: например, в Челябинской области на 60 мест претендуют 576 кандидатов, а в Якутии на 25 мест — более 350. В целом же по числу заявок, по подсчетам “Ъ”, пока лидируют Дагестан (более 1 тыс.), Нижегородская область (901) и Татарстан (873).

Божена Иванова; корсеть “Ъ”