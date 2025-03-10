Резерв народного главнокомандования
В регионах завершается создание кадровых программ для участников СВО
Почти все российские регионы запустили собственные аналоги федерального кадрового проекта «Время героев». По данным “Ъ”, последние четыре такие программы, направленные на подготовку управленцев для власти и бизнеса из числа участников специальной военной операции (СВО), должны стартовать в течение ближайшей недели. “Ъ” выяснил, что общего у этих проектов и чем они отличаются.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О готовности запустить кадровые проекты для участников СВО в субъектах РФ начали массово объявлять сразу после того, как 14 декабря 2024 года президент Владимир Путин предложил расширить федеральную программу «Время героев» на региональный уровень. К сбору заявок одним из первых (25 декабря) приступил Ханты-Мансийский автономный округ, его примеру в январе последовали еще несколько регионов, а в феврале регистрация участников открылась более чем в половине из 89 субъектов РФ. В течение ближайшей недели, по данным “Ъ”, программы стартуют в четырех последних регионах: это Пензенская, Ростовская, Иркутская и Владимирская области.
Напомним, проект «Время героев» был запущен по инициативе Владимира Путина 1 марта 2024 года. Обучение проходит по программе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте на базе мастерской управления «Сенеж», в роли наставников выступают члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, представители министерств и ведомств.
Большинство региональных проектов созданы «по образу и подобию» федерального. Прежде всего это касается названий, в которых зачастую используется слово «герои»: «Время героев Санкт-Петербурга», «Герои Vостока» (Хабаровский край), «Zапорожские герои» (Запорожская область). В республиках нередко прибегают к национальным языкам: в Чечне проект называется «Турпалхо. Герои 95» («турпалхо» — «герой», «богатырь»), в Татарстане — «Батырлар. Герои Татарстана» («батыр» — «богатырь», «смельчак»). Но в некоторых субъектах предпочли более оригинальные наименования: «Доблесть гор» (Дагестан), «Сталь» (Белгородская область), «Сибирский характер» (Красноярский край), «Сталинградский призыв» (Волгоградская область), «Победоносец» (Астраханская область).
Требования к потенциальным участникам практически идентичны: ими могут стать действующие участники или ветераны СВО со средним или высшим образованием, являющиеся гражданами РФ и не имеющие судимости. Но в Томской области к проекту допустили еще и «лидеров, осуществляющих волонтерскую деятельность, связанную с проведением СВО». Как пояснил губернатор Владимир Мазур, «те, кто организовал труд десятков людей и наладил фактически промышленное изготовление всего необходимого фронту» тоже заслуживают участия в программе.
Порядок отбора кандидатов также схож: после регистрации им предстоит пройти дистанционное тестирование и собеседование для определения «базового уровня знаний» и «направления дальнейшей работы», а окончательный отбор преимущественно запланирован в очном режиме. Сроки начала обучения отличаются. Так, в Чувашии, Волгоградской области и Еврейской автономной области учеба начнется уже летом, а в Туве, Красноярском и Забайкальском краях занятия стартуют 1 сентября. Образовательный курс чаще рассчитан на год, но, к примеру, в Удмуртии он короче (восемь-девять месяцев), а в Бурятии бойцы будут учиться всего полгода (502 академических часа).
Площадками для обучения во многих регионах станут филиалы РАНХиГС, которая представлена в 49 субъектах (на их базе, к примеру, пройдет учеба в Хабаровском крае, Кировской и Калининградской областях). В других случаях академия так или иначе объединит усилия с местными вузами: так, в Магаданской области вторым оператором будет Северо-Восточный госуниверситет, а в Бурятии местные преподаватели будут работать по стандартам РАНХиГС. Наставниками участников, как планируется, почти везде станут вице-губернаторы, региональные министры и их заместители, а, например, в Башкирии и Кемеровской области такое желание изъявили и главы регионов. Как пояснил кузбасский губернатор Илья Середюк, он готов не только «сопровождать абитуриентов», но и брать их с собой в рабочие поездки по области, «чтобы привлекать их на мероприятия, где принимаются серьезные решения».
Предполагаемый набор вакансий, которые предложат выпускникам программ, тоже вполне стандартный: это органы государственной и муниципальной власти, крупные местные компании. Помимо этого, в Приморском крае ветеранам обещают трудоустройство в организации «патриотической направленности и по работе с молодежью», а в Томской области они смогут также «заняться общественной или политической деятельностью».
Что же касается поданных заявок, то в основном их число составляет по несколько десятков на регион. Хотя в некоторых программах намечается весьма высокий конкурс: например, в Челябинской области на 60 мест претендуют 576 кандидатов, а в Якутии на 25 мест — более 350. В целом же по числу заявок, по подсчетам “Ъ”, пока лидируют Дагестан (более 1 тыс.), Нижегородская область (901) и Татарстан (873).