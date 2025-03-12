Местным чиновникам нашли старшего брата

«Единая Россия» (ЕР) и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) подписали 11 марта соглашение о сотрудничестве. Партия и ассоциация, ставшая для муниципальных служащих своеобразным профсоюзом, поработают над распространением лучших местных практик и повышением квалификации чиновников, а также совместно проследят за реализацией нового закона о местном самоуправлении (МСУ). Как надеются муниципалы, появление у них «старшего брата» в лице ЕР позволит избежать случаев, когда чиновники оказываются «крайними» и «без вины виноватыми» в критических ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единороссы должны уметь общаться с избирателями «на понятном языке», уверен секретарь партийного генсовета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Единороссы должны уметь общаться с избирателями «на понятном языке», уверен секретарь партийного генсовета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024–2025 годах ЕР сосредоточилась на отладке «структур на земле», напомнил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Решаемые ими вопросы касаются «непосредственно жизни людей» (коммунальное обслуживание, вывоз мусора, благоустройство и др.), и в рамках сотрудничества с ВАРМСУ нужно эту тематику «держать в зоне внимания». 170 тыс. муниципальных депутатов от ЕР — это «серьезная армия», отметил единоросс: «Мы должны этот ресурс грамотно использовать для решения запросов населения». Заодно необходимо повышать уровень образованности кадров, дабы они могли «более тонко» понимать «глобальные процессы» и уметь разъяснить происходящее гражданам «на понятном языке».

Основополагающим документом станет свежепринятый закон о МСУ, авторы которого «предприняли попытку навести порядок» и описать полномочия, в том числе в случаях, когда ресурсов на их исполнение недостаточно, пояснил господин Якушев: «Когда есть полномочия, но не хватает ресурсов, возникают претензии. Но извините меня, когда нет ресурсов, как это делать?» Не факт, что новый закон «ответит на все вопросы», и возможно, «потребуются изменения», но важно, чтобы внедрение новых норм «прошло без катаклизмов и потрясений», резюмировал партиец: «Мы вместе должны эту ситуацию мониторить, и если, не дай бог, увидим кризис, вмешаться и все расставить на места, чтобы серьезных противоречий не возникло».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, в свою очередь, подчеркнула значимость консолидированной работы властей всех уровней и призвала коллег-чиновников «быть не наблюдателями, а активными участниками процесса». Из ее слов следовало, что «все рычаги» для отладки межуровневого и межведомственного взаимодействия работают как положено, а сама ассоциация готова начать мониторинг реализации нового базового закона.

Присутствовавшие главы муниципалитетов тоже отметили значимость взаимодействия ЕР и местных властей. Например, глава Старобельского округа (ЛНР) Владимир Чернев сообщил, что работа мундепов от ЕР и чиновников в новых регионах уже поспособствовала росту доверия к партии. А глава администрации Каширского района (Воронежская область) Александр Пономарев отметил, что ВАРМСУ уже стала для служащих своеобразным профсоюзом, а теперь, формализуя отношения с ЕР, муниципалы получат влиятельного «старшего брата». Он также выразил надежду, что ЕР, с одной стороны, «встанет на защиту» местных чиновников в ситуациях недопонимания с надзорными органами, а с другой — станет «метлой», которая избавит местную власть от тех, «кто присосался, чтобы достигать своих интересов». «Есть вооруженные силы, силовые структуры, а здесь будет армия депутатов и чиновников, которые станут опорой для национального лидера»,— заключил господин Пономарев.

Работу над ситуациями, когда надзорные органы вступали в конфликт с недофинансированными муниципалами, в ЕР обязательно продолжат, пообещал Владимир Якушев и напомнил о недавно принятом законе, запретившем наказывать служащих, не исполнивших полномочия из-за отсутствия средств. «Без вины виноватых быть не должно, если человек не выполнил что-то из-за того, что просто не имел возможностей, пострадать он не должен,— подчеркнул единоросс.— К сожалению, у нас эта история имеет долгую практику». Несправедливые взыскания вкупе с невысокими зарплатами, сложным графиком и необходимостью решать серьезные проблемы, иногда чрезвычайные, способны подорвать рвение госслужащих, поэтому «вопросы мотивации» имеют принципиальное значение, добавил господин Якушев. Недостаток внимания и регулирования привел к тому, что «органы МСУ стали за все ответственными и виноватыми», но сегодня все уровни власти должны нести солидарную ответственность за принятые решения, подытожил единоросс: «Крайних быть не должно».

Григорий Лейба