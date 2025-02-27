Частичная консолидация

Госдума 26 февраля приняла во втором чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении. За голосовали большинство депутатов от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей», против были КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Коммунисты сначала пытались снять вопрос с рассмотрения, а потом вынесли на отдельное голосование свои многочисленные поправки, которые профильный комитет рекомендовал к отклонению. Спикеру Вячеславу Володину даже пришлось защищать соавтора проекта Павла Крашенинникова от членов КПРФ, напомнив, что тот тоже «изучал советское право».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунист Николай Коломейцев предлагал Госдуме пойти другим путем, но большинство депутатов все же проголосовали за законопроект о муниципальной реформе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Коммунист Николай Коломейцев предлагал Госдуме пойти другим путем, но большинство депутатов все же проголосовали за законопроект о муниципальной реформе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Атаку на муниципальную реформу коммунисты начали еще во время обсуждения повестки дня, которое проходит в закрытом режиме. Как рассказал источник “Ъ” в Думе, замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил снять законопроект с рассмотрения и вместо второго чтения провести референдум по проекту реформы местного самоуправления (МСУ). Напомним, что именно господин Коломейцев в декабре 2024-го поднял на совете палаты вопрос о переносе рассмотрения этого документа во втором чтении и получил поддержку (см. справку). Но на этот раз депутаты его предложение отвергли и оставили вопрос в повестке.

Соавтор проекта и глава профильного комитета Павел Крашенинников («Единая Россия», ЕР), презентуя коллегам обновленный ко второму чтению документ, отметил, что он «является, по сути, завершающим этапом формирования конституционных основ единства системы публичной власти в федеральном законодательстве». Напомнил единоросс и значимые предшествующие этапы: поправки к Конституции, законы «О правительстве», «О Госсовете» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». «Все эти тексты взаимосвязаны»,— подчеркнул господин Крашенинников. Также он сообщил, что некоторые нормы проекта «стали жить собственной жизнью»: часть была перенесена в действующий закон о МСУ, а ряд регионов уже успели перейти на предусмотренную новой редакцией одноуровневую систему.

Затем депутаты перешли к обсуждению поправок. И если изменения, рекомендованные комитетом к принятию, не вызвали вопросов, то за отклоненные поправки их авторы — в основном коммунисты — дали настоящий бой, потребовав вынести каждую на отдельное голосование. Спикер Володин забеспокоился, что заседание затянется на несколько часов, и попросил авторов поправок обосновывать их не по одной, а блоками.

Поскольку главная поправка, позволяющая регионам самим решать, менять ли двухуровневую систему МСУ на одноуровневую, уже значилась среди одобренных, обсуждались менее значимые вопросы. Так, Олег Михайлов (КПРФ) предлагал разрешить депутатам встречаться с избирателями в любое удобное время, потому что в нынешнем варианте законопроекта «порядок встреч сильно зарегламентирован, приравнивается к митингу или пикету». Павел Крашенинников ответил, что избирательное право не является предметом данного закона. Его горячо поддержал Вячеслав Володин, обратившийся к «коллеге Михайлову»: «Вы всегда говорите о советском периоде. Вот Павел Владимирович — его представитель, потому что учил советское право… Мы руководствуемся лучшими нормами, которые были в истории советского периода, и сейчас эти предложения в том числе Павел Владимирович взял и внес как норму закона».

Коммунисты, однако, напор не ослабили. Взявший слово следом Михаил Матвеев предположил, что его поправку господин Крашенинников «случайно внес в таблицу на отклонение». «Она о том, чтобы депутаты Госдумы могли участвовать в заседаниях представительных органов МСУ, такое принято в законе о регионах, почему тут нельзя? Где же единство публичной власти?» — недоумевал депутат. Глава комитета предложил не вмешиваться в компетенцию органов МСУ, которые могут решить этот вопрос своим регламентом. «Как вы своим законопроектом вмешиваетесь в органы МСУ — да такого Россия еще не видела!» — гневно парировал господин Матвеев.

Дениса Парфенова (КПРФ) обеспокоил принудительный порядок передачи полномочий с регионального уровня на муниципальный. Он увидел в этом возможный инструмент для борьбы с неугодными главами муниципалитетов, которых губернаторы смогут нагрузить полномочиями «вплоть до отлова тех же собак». Господин Крашенинников заверил, что такая передача осуществляется законом субъекта с экономическим заключением совета муниципальных образований.

Несколько поправок (том числе от КПРФ и «Новых людей») предлагали ввести в качестве обязательных прямые выборы мэров. У Павла Крашенинникова на это был заготовлен давний аргумент: «система выстроена», и в проекте есть аж три варианта избрания — населением, законодательным органом из числа депутатов либо через конкурсную комиссию. Алексей Куринный (КПРФ) зашел с другой стороны, осудив нормы об отставке глав муниципалитетов «за систематическое недостижение показателей эффективности» или за неустранение нарушений после выговора губернатора. По его мнению, это позволит губернаторам избавляться от «неугодных и неудобных мэров». Господин Крашенинников прибег к доказательству от противного: «Неужели нам хочется, чтобы продолжалось какое-то выяснение отношений с помощью правоохранительных органов?»

Перед тем как поставить проект на голосование, Вячеслав Володин на всякий случай обратил внимание депутатов на то, что текст «стал другим», а поправка о праве регионов выбирать модель МСУ «многих из нас консолидировала» и такой подход «поддержал президент». Правда, консолидация в итоге оказалась частичной: во втором чтении документ поддержали 334 депутата от ЕР, ЛДПР и «Новых людей», против проголосовали 78 (в основном из КПРФ и «Справедливой России — За правду»), воздержались двое.

Третье чтение Павел Крашенинников предложил провести 5 марта, а Вячеслав Володин сообщил, что до этого «правильно будет провести дополнительные консультации с фракциями». А неугомонный Николай Коломейцев выступил с идеей перенести третье чтение на 18 марта, потому что днем раньше КПРФ проводит большое совещание по вопросам МСУ. Окончательное решение о дате рассмотрения примет совет Думы 3 марта.

Ксения Веретенникова