Беспорядки в Сирии широко обсуждаются СМИ по всему миру. В странах, поддерживающих нынешний режим в Дамаске, говорят о выступлениях террористов и намекают на причастность к этому Ирана. В Иране рассказывают о зверствах властей. В остальном мире говорят, что беспорядки, скорее всего, помешают снятию санкций с Сирии и заставят Запад иначе взглянуть на тех, кто победил Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженный сторонник нового сирийского правительства в Дамаске

Фото: Khalil Ashawi / Reuters Вооруженный сторонник нового сирийского правительства в Дамаске

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Сирия… Действия зарубежных сил, а не «недобитых»

Мы не можем утверждать, что эти операции были спланированы сепаратистами изнутри… Эти части страны, включая оплот семьи Асадов, были одними из первых, кто отпраздновал падение режима. Соответственно, это — иностранная операция бандформирований, связанных с определенными государствами и ополченцами, такими как «Хезболла»…

Их цель — дестабилизировать и ослабить новый порядок в Сирии… В некоторых кругах даже поговаривают о планах создания алавитской «Хезболлы» в прибрежных городах. Вторая цель… — начать новую кампанию «привлечения внимания к жертвам», что потребует защиты меньшинств в Сирии. То есть призвать к международному вмешательству и тем самым помешать отмене санкций, которые были введены против Сирии во время правления преступника Асада.

В результате резни в Сирии погибли более тысячи человек

В интернете распространяются видеоматериалы, на которых запечатлены возмутительные сцены насилия. На некоторых видео видно, как правительственные войска расстреливают в упор пожилых людей, женщин и маленьких мальчиков. На других роликах вооруженные люди окружают группы людей, которых избивают перед тем, как расстрелять без суда и следствия.

Сотни погибших в результате межконфессиональной бойни

То, что началось с вооруженных стычек, быстро переросло в широкомасштабные нападения на мирных жителей, когда вооруженные группировки, оставшиеся после многолетней гражданской войны, объединились и направились к побережью... Власти страны попытались дистанцироваться от убийств, обвиняя в них неугодные элементы и создав комитет по расследованию случившегося. Но свидетели утверждают, что боевики, устроившие резню, были неотличимы от правительственных войск. Некоторые говорят, что среди них, по-видимому, были иностранные боевики.

ООН сообщает о гибели целых семей в боях на северо-западе Сирии

После волны насилия в прибрежных районах Сирии новым властям страны, вероятно, будет сложнее добиться отмены международных санкций, особенно санкций США. Дамаск призывает международные державы помочь пострадавшей экономике, отменив санкции, которые рассматриваются как одно из главных препятствий на пути к стабильности в стране. Западные же державы подчеркивают, что уважение к меньшинствам в стране будет иметь ключевое значение для отмены экономических санкций.

Турция выступает за стабильность в Сирии на фоне столкновений в Латакии

В последние дни в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус произошли скоординированные нападения сторонников бывшего режима Асада… против патрулей службы безопасности, контрольно-пропускных пунктов и больниц, что привело к гибели и ранениям людей. В ответ силы безопасности и вооруженные силы начали широкомасштабные операции по поимке нападавших. Эти операции привели к ожесточенным столкновениям, но правительственные чиновники утверждают, что ситуация приближается к полной стабильности.

Подготовил Кирилл Сарханянц