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Коммерсантъ FM
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«Устроившие резню были неотличимы от правительственных войск»

Мир реагирует на события в Сирии

Беспорядки в Сирии широко обсуждаются СМИ по всему миру. В странах, поддерживающих нынешний режим в Дамаске, говорят о выступлениях террористов и намекают на причастность к этому Ирана. В Иране рассказывают о зверствах властей. В остальном мире говорят, что беспорядки, скорее всего, помешают снятию санкций с Сирии и заставят Запад иначе взглянуть на тех, кто победил Асада.

Вооруженный сторонник нового сирийского правительства в Дамаске

Вооруженный сторонник нового сирийского правительства в Дамаске

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Вооруженный сторонник нового сирийского правительства в Дамаске

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Asharq Al-Awsat (Лондон, Великобритания)

Сирия… Действия зарубежных сил, а не «недобитых»

Мы не можем утверждать, что эти операции были спланированы сепаратистами изнутри… Эти части страны, включая оплот семьи Асадов, были одними из первых, кто отпраздновал падение режима. Соответственно, это — иностранная операция бандформирований, связанных с определенными государствами и ополченцами, такими как «Хезболла»…

Их цель — дестабилизировать и ослабить новый порядок в Сирии… В некоторых кругах даже поговаривают о планах создания алавитской «Хезболлы» в прибрежных городах. Вторая цель… — начать новую кампанию «привлечения внимания к жертвам», что потребует защиты меньшинств в Сирии. То есть призвать к международному вмешательству и тем самым помешать отмене санкций, которые были введены против Сирии во время правления преступника Асада.

Tehran Times (Тегеран, Иран)

В результате резни в Сирии погибли более тысячи человек

В интернете распространяются видеоматериалы, на которых запечатлены возмутительные сцены насилия. На некоторых видео видно, как правительственные войска расстреливают в упор пожилых людей, женщин и маленьких мальчиков. На других роликах вооруженные люди окружают группы людей, которых избивают перед тем, как расстрелять без суда и следствия.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Сотни погибших в результате межконфессиональной бойни

Что известно о беспорядках в Сирии

То, что началось с вооруженных стычек, быстро переросло в широкомасштабные нападения на мирных жителей, когда вооруженные группировки, оставшиеся после многолетней гражданской войны, объединились и направились к побережью... Власти страны попытались дистанцироваться от убийств, обвиняя в них неугодные элементы и создав комитет по расследованию случившегося. Но свидетели утверждают, что боевики, устроившие резню, были неотличимы от правительственных войск. Некоторые говорят, что среди них, по-видимому, были иностранные боевики.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

ООН сообщает о гибели целых семей в боях на северо-западе Сирии

После волны насилия в прибрежных районах Сирии новым властям страны, вероятно, будет сложнее добиться отмены международных санкций, особенно санкций США. Дамаск призывает международные державы помочь пострадавшей экономике, отменив санкции, которые рассматриваются как одно из главных препятствий на пути к стабильности в стране. Западные же державы подчеркивают, что уважение к меньшинствам в стране будет иметь ключевое значение для отмены экономических санкций.

Hurriyet Daily News (Стамбул, Турция)

Турция выступает за стабильность в Сирии на фоне столкновений в Латакии

В последние дни в прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус произошли скоординированные нападения сторонников бывшего режима Асада… против патрулей службы безопасности, контрольно-пропускных пунктов и больниц, что привело к гибели и ранениям людей. В ответ силы безопасности и вооруженные силы начали широкомасштабные операции по поимке нападавших. Эти операции привели к ожесточенным столкновениям, но правительственные чиновники утверждают, что ситуация приближается к полной стабильности.

Подготовил Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Столкновения в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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