Сирия миром не вышла
Исламисты устроили резню в приморских районах страны
Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выступил с видеообращением, призвав противников новых властей, поднявших восстание в приморских провинциях Латакия, Тартус и Хомс, сложить оружие. Столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны, сопровождающимся массовыми репрессиями гражданского населения. Против правительственных сил также выступают курды на севере страны и проживающие на юге друзы. Всего через три месяца после завершения эпохи семьи Асад сирийское государство оказалось перед угрозой распада.
Для подавления восстания алавитов на запад Сирии были переброшены части и подразделения правительственных сил, которые при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники выбили повстанцев из захваченных ими городов
Фото: zettin Kasm / Anadolu / Getty Images
Беспорядки в населенном алавитами регионе вспыхнули в начале прошедшей недели, после того как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень близ города Джебла, где предположительно находились склады с оружием, созданные противниками нового режима.
В ответ протестующие вышли на улицы Джеблы, Хмеймима, Латакии, Тартуса, Хомса и других городов. Они бросились громить полицейские участки и военные объекты, захватывая хранящееся там оружие. По информации ряда источников, руководили восставшими представители высшего руководства сирийской армии периода правления президента Асада, которые ранее отказали президенту в поддержке в дни его свержения.
На первом этапе повстанцам удалось добиться быстрого успеха и взять под свой контроль несколько крупных городов. Однако после того, как в мятежный регион были переброшены части и подразделения правительственных сил, при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники правительственным силам к 7 марта удалось отбить у повстанцев Тартус, Латакию, Джеблу и Хмеймим.
Для того чтобы удержать ситуацию под контролем, с 8 марта в регионе введен комендантский час, дороги в провинции Латакия и Тартус перекрыты армейскими частями.
Как сообщает агентство SANA, Минобороны Сирии создало комиссию для расследования обстоятельств беспорядков и привлечения к суду тех, кто нарушил приказы военного командования.
Кроме того, по данным информагентства SANA, подразделения Департамента общественной безопасности Сирии разворачивают свои силы в городе Вади-эль-Уюн, который находится на юго-западе провинции Хама, граничащей с Латакией и Тартусом. Создание КПП в провинции Хама МВД Сирии в своем Telegram-канале объяснило необходимостью «обеспечения безопасности и стабильности» и выявления потенциальных мятежников и хранящегося у них оружия.
8 марта власти распространили видеообращение нового лидера переходного правительства Сирии Ахмеда аш-Шараа, которое было сделано после двух дней самых масштабных за последнее десятилетие столкновений сил безопасности и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Латакия, Тартус и Хомс — регионе проживания религиозного меньшинства алавитов, к которому принадлежит семья свергнутого президента Асада.
Побоище, жертвами которого, по данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), с 6 марта стали свыше 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований, оказалось неизмеримо большим потрясением, чем произошедшее в начале декабря прошлого года быстрое падение режима Асада.
В связи с последними событиями в мятежных регионах бывший лидер исламистской оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, потребовал от противников переходного правительства немедленно сложить оружие, пригрозив жестко их покарать.
Назвав столкновения в трех приморских провинциях происками «остатков падшего режима», Ахмед аш-Шараа пообещал, что «все силы, которые продолжают нападать на народ, предстанут перед справедливым судом».
«Государство останется гарантом гражданского мира и не позволит, чтобы его нарушали»,— предупредил Ахмед аш-Шараа.
Таким образом, новые власти представляют антиправительственное восстание попыткой реванша сторонников экс-президента Асада и возлагают на них ответственность за кровопролитие. Однако поступающие из прибрежных провинций сообщения с ужасающими кадрами жертв и преследования гражданского населения, вынужденного спасаться бегством (сотни людей, в частности, нашли пристанище на российской военной базе Хмеймим), заставляют усомниться в официальной версии событий.
По информации из многочисленных источников, включая видео- и фотосъемку с мест, происходящее имеет признаки геноцида, а не демонстрации «доброго нрава и справедливости» со стороны триумфаторов исламистской революции.
Несмотря на то что составляющие около 15% населения Сирии алавиты, которые представляют одно из ответвлений ислама, вопреки ожиданиям, не оказали поддержку президенту Асаду, новые власти изначально отнеслись к ним как к сторонникам свергнутого режима, в последние месяцы развернув террор против этого религиозного меньшинства. Вместе с ними арестам и преследованиям подверглись представители шиитского и христианского меньшинств, заподозренные в нелояльности к новому руководству страны.
Напряженная ситуация складывается также на юге страны, где проживают друзы, поддерживаемые Израилем, и на севере, который контролируют курды, опирающиеся на США. По информации из друзских районов, здесь активно идет формирование сил самообороны, призванных сохранить автономию этого района.
О готовности прийти на помощь друзам уже сообщило руководство Израиля. Глава Минобороны страны Исраэль Кац обвинил новые сирийские власти в терроре против национальных и религиозных меньшинств и заверил, что еврейское государство не оставит друзов в беде. «Мы обеспечим положение, при котором юг Сирии останется демилитаризованным и свободным от угроз, и мы защитим местное друзское население — любой, кто причинит им вред, столкнется с нашим ответом»,— написал Исраэль Кац в социальной сети X.
При этом Исраэль Кац назвал главу временной сирийской администрации «террористом, который «совершает зверства против алавитского гражданского населения».
Международная реакция на события в Сирии оказалась весьма неожиданной. Наиболее решительную поддержку новым властям, сформированным бывшей исламистской оппозицией, выразило руководство Евросоюза, интерпретировавшее события в Сирии как происки сторонников экс-президента Асада. «ЕС решительно осуждает недавние нападения, предположительно совершенные проасадовскими элементами, на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие против гражданских лиц»,— говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Руководство ЕС, бойкотировавшее правительство Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, действовавшие в период правления Асада, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах.
На этом фоне реакция Турции, Ирака и Лиги арабских государств оказалась более взвешенной и призывающей к прекращению конфликта, грозящего Сирии новой гражданской войной. В заявлении МИД Ирака в качестве приоритетных задач названы обеспечение защиты гражданского населения, проявление всеми сторонами сдержанности и активизация международных усилий, «направленных на прекращение человеческих страданий и политическое урегулирование, которое гарантировало бы единство страны и безопасность сирийского народа».
С осуждением террора против гражданского населения выступил госсекретарь США Марко Рубио, возложивший ответственность за преступления на «радикальных исламистских террористов, в том числе иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии».
«Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности тех, кто совершил эти массовые убийства представителей сирийских меньшинств»,— призвал госсекретарь.
Весьма жесткую оценку событий в Сирии дал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. «В Сирии, как и можно было предположить после госпереворота в конце прошлого года, разворачивается гражданская война, густо замешанная на межэтнической и межрелигиозной вражде. Захватившие власть радикалы пытаются превратить Сирию в моноэтническое и моноконфессиональное государство»,— написал в своем Telegram-канале господин Косачев, назвавший реакцию Евросоюза «отвратительной». «В заявлении ЕС по Сирии речь идет о неких "про-Асадовских силах", которые якобы сопротивляются пусть и "временной", но все же "законной" власти. На самом деле речь о людях, которые спасают свои жизни от озверевших головорезов. В том числе сотнями — а быть может, и тысячами — на российской базе "Хмеймим"»,— отметил вице-спикер Совфеда.