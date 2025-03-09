Сирия миром не вышла

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выступил с видеообращением, призвав противников новых властей, поднявших восстание в приморских провинциях Латакия, Тартус и Хомс, сложить оружие. Столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны, сопровождающимся массовыми репрессиями гражданского населения. Против правительственных сил также выступают курды на севере страны и проживающие на юге друзы. Всего через три месяца после завершения эпохи семьи Асад сирийское государство оказалось перед угрозой распада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для подавления восстания алавитов на запад Сирии были переброшены части и подразделения правительственных сил, которые при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники выбили повстанцев из захваченных ими городов

Фото: zettin Kasm / Anadolu / Getty Images Для подавления восстания алавитов на запад Сирии были переброшены части и подразделения правительственных сил, которые при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники выбили повстанцев из захваченных ими городов

Фото: zettin Kasm / Anadolu / Getty Images

Беспорядки в населенном алавитами регионе вспыхнули в начале прошедшей недели, после того как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень близ города Джебла, где предположительно находились склады с оружием, созданные противниками нового режима.

В ответ протестующие вышли на улицы Джеблы, Хмеймима, Латакии, Тартуса, Хомса и других городов. Они бросились громить полицейские участки и военные объекты, захватывая хранящееся там оружие. По информации ряда источников, руководили восставшими представители высшего руководства сирийской армии периода правления президента Асада, которые ранее отказали президенту в поддержке в дни его свержения.

На первом этапе повстанцам удалось добиться быстрого успеха и взять под свой контроль несколько крупных городов. Однако после того, как в мятежный регион были переброшены части и подразделения правительственных сил, при поддержке артиллерии, авиации и бронетехники правительственным силам к 7 марта удалось отбить у повстанцев Тартус, Латакию, Джеблу и Хмеймим.

Для того чтобы удержать ситуацию под контролем, с 8 марта в регионе введен комендантский час, дороги в провинции Латакия и Тартус перекрыты армейскими частями.

Как сообщает агентство SANA, Минобороны Сирии создало комиссию для расследования обстоятельств беспорядков и привлечения к суду тех, кто нарушил приказы военного командования.

Кроме того, по данным информагентства SANA, подразделения Департамента общественной безопасности Сирии разворачивают свои силы в городе Вади-эль-Уюн, который находится на юго-западе провинции Хама, граничащей с Латакией и Тартусом. Создание КПП в провинции Хама МВД Сирии в своем Telegram-канале объяснило необходимостью «обеспечения безопасности и стабильности» и выявления потенциальных мятежников и хранящегося у них оружия.

8 марта власти распространили видеообращение нового лидера переходного правительства Сирии Ахмеда аш-Шараа, которое было сделано после двух дней самых масштабных за последнее десятилетие столкновений сил безопасности и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Латакия, Тартус и Хомс — регионе проживания религиозного меньшинства алавитов, к которому принадлежит семья свергнутого президента Асада.

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Побоище, жертвами которого, по данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), с 6 марта стали свыше 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований, оказалось неизмеримо большим потрясением, чем произошедшее в начале декабря прошлого года быстрое падение режима Асада.

В связи с последними событиями в мятежных регионах бывший лидер исламистской оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, потребовал от противников переходного правительства немедленно сложить оружие, пригрозив жестко их покарать.

Назвав столкновения в трех приморских провинциях происками «остатков падшего режима», Ахмед аш-Шараа пообещал, что «все силы, которые продолжают нападать на народ, предстанут перед справедливым судом».

«Государство останется гарантом гражданского мира и не позволит, чтобы его нарушали»,— предупредил Ахмед аш-Шараа.

Таким образом, новые власти представляют антиправительственное восстание попыткой реванша сторонников экс-президента Асада и возлагают на них ответственность за кровопролитие. Однако поступающие из прибрежных провинций сообщения с ужасающими кадрами жертв и преследования гражданского населения, вынужденного спасаться бегством (сотни людей, в частности, нашли пристанище на российской военной базе Хмеймим), заставляют усомниться в официальной версии событий.

По информации из многочисленных источников, включая видео- и фотосъемку с мест, происходящее имеет признаки геноцида, а не демонстрации «доброго нрава и справедливости» со стороны триумфаторов исламистской революции.

Несмотря на то что составляющие около 15% населения Сирии алавиты, которые представляют одно из ответвлений ислама, вопреки ожиданиям, не оказали поддержку президенту Асаду, новые власти изначально отнеслись к ним как к сторонникам свергнутого режима, в последние месяцы развернув террор против этого религиозного меньшинства. Вместе с ними арестам и преследованиям подверглись представители шиитского и христианского меньшинств, заподозренные в нелояльности к новому руководству страны.

Напряженная ситуация складывается также на юге страны, где проживают друзы, поддерживаемые Израилем, и на севере, который контролируют курды, опирающиеся на США. По информации из друзских районов, здесь активно идет формирование сил самообороны, призванных сохранить автономию этого района.

О готовности прийти на помощь друзам уже сообщило руководство Израиля. Глава Минобороны страны Исраэль Кац обвинил новые сирийские власти в терроре против национальных и религиозных меньшинств и заверил, что еврейское государство не оставит друзов в беде. «Мы обеспечим положение, при котором юг Сирии останется демилитаризованным и свободным от угроз, и мы защитим местное друзское население — любой, кто причинит им вред, столкнется с нашим ответом»,— написал Исраэль Кац в социальной сети X.

При этом Исраэль Кац назвал главу временной сирийской администрации «террористом, который «совершает зверства против алавитского гражданского населения».

Международная реакция на события в Сирии оказалась весьма неожиданной. Наиболее решительную поддержку новым властям, сформированным бывшей исламистской оппозицией, выразило руководство Евросоюза, интерпретировавшее события в Сирии как происки сторонников экс-президента Асада. «ЕС решительно осуждает недавние нападения, предположительно совершенные проасадовскими элементами, на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие против гражданских лиц»,— говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

Руководство ЕС, бойкотировавшее правительство Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, действовавшие в период правления Асада, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах.

На этом фоне реакция Турции, Ирака и Лиги арабских государств оказалась более взвешенной и призывающей к прекращению конфликта, грозящего Сирии новой гражданской войной. В заявлении МИД Ирака в качестве приоритетных задач названы обеспечение защиты гражданского населения, проявление всеми сторонами сдержанности и активизация международных усилий, «направленных на прекращение человеческих страданий и политическое урегулирование, которое гарантировало бы единство страны и безопасность сирийского народа».

С осуждением террора против гражданского населения выступил госсекретарь США Марко Рубио, возложивший ответственность за преступления на «радикальных исламистских террористов, в том числе иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии».

«Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности тех, кто совершил эти массовые убийства представителей сирийских меньшинств»,— призвал госсекретарь.

Весьма жесткую оценку событий в Сирии дал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. «В Сирии, как и можно было предположить после госпереворота в конце прошлого года, разворачивается гражданская война, густо замешанная на межэтнической и межрелигиозной вражде. Захватившие власть радикалы пытаются превратить Сирию в моноэтническое и моноконфессиональное государство»,— написал в своем Telegram-канале господин Косачев, назвавший реакцию Евросоюза «отвратительной». «В заявлении ЕС по Сирии речь идет о неких "про-Асадовских силах", которые якобы сопротивляются пусть и "временной", но все же "законной" власти. На самом деле речь о людях, которые спасают свои жизни от озверевших головорезов. В том числе сотнями — а быть может, и тысячами — на российской базе "Хмеймим"»,— отметил вице-спикер Совфеда.

Сергей Строкань