В Белгородской области задержали планировавшего отравить бойцов ВС РФ россиянина

Сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, готовившего теракт в городе Валуйки. В управлении ФСБ по региону уточнили, что мужчина пытался отравить российских военнослужащих.

В ведомстве рассказали, что фигурант сам связался с членами организации, признанной террористической в РФ. Он собирал для них информацию о передвижениях и местах дислокации российских военнослужащих в приграничье Белгородской области. Эти же кураторы поручили россиянину отравить военнослужащих.

Злоумышленника поймали с поличным совместно с сотрудниками регионального управления МВД. Против задержанного возбудили уголовные дела о подготовке к участию в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ).

Ранее в Ялте предъявили обвинение в госизмене мужчине, который готовил тайник со взрывчаткой для украинских спецслужб. 4 марта в Воронеже задержали россиянина, который передавал иностранной разведке информацию о деятельности военного объекта. На допросе он рассказал, что несколько раз передавал агентам СБУ фотографии воинской части, а также техники и расположения складов.

Никита Черненко