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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области задержали планировавшего отравить бойцов ВС РФ россиянина

Сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, готовившего теракт в городе Валуйки. В управлении ФСБ по региону уточнили, что мужчина пытался отравить российских военнослужащих.

В ведомстве рассказали, что фигурант сам связался с членами организации, признанной террористической в РФ. Он собирал для них информацию о передвижениях и местах дислокации российских военнослужащих в приграничье Белгородской области. Эти же кураторы поручили россиянину отравить военнослужащих.

Злоумышленника поймали с поличным совместно с сотрудниками регионального управления МВД. Против задержанного возбудили уголовные дела о подготовке к участию в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ).

Ранее в Ялте предъявили обвинение в госизмене мужчине, который готовил тайник со взрывчаткой для украинских спецслужб. 4 марта в Воронеже задержали россиянина, который передавал иностранной разведке информацию о деятельности военного объекта. На допросе он рассказал, что несколько раз передавал агентам СБУ фотографии воинской части, а также техники и расположения складов.

Никита Черненко

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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