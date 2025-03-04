В Воронеже задержан россиянин, который передал СБУ информацию о военном объекте

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Воронеже гражданина России по подозрению в госизмене. Мужчина, по версии следствия, в 2024 году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины.

Фигурант 1991 года рождения, другие подробности о нем не приводятся. Следствие полагает, что он действовал из корыстных побуждений и передал иностранной разведке по WhatsApp информацию о деятельности военного объекта, который имеет режимный статус. Эти данные могут быть использованы против вооруженных сил России, отмечает ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд отправил его под арест.

ФСБ также опубликовала видео допроса мужчины. Он рассказал, что несколько раз передавал агентам СБУ фотографии воинской части, техники, а также расположения складов.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. В конце февраля суд в Крыму приговорил 32-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за передачу информации украинской разведке. Его признали виновным в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ).