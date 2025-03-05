Ялтинца обвинили в госизмене за помощь СБУ

Жителя Ялты обвинили в государственной измене из-за подготовки им тайника со взрывчаткой для украинских спецслужб, сообщили «Ъ» в прокуратуре Крыма.

По информации надзорного ведомства, в конце 2022 года мужчина сам вышел на контакт со Службой безопасности Украины (СБУ), выразив готовность помогать в подготовке терактов и диверсий. В марте 2024 года он получил первое задание — требовалось изучить основы обращения с взрывными устройствами, приобрести самодельное взрывное устройство, приемник и передатчик, а также взрывчатое вещество на основе гексогена.

Ялтинца задержали после того, как он поместил все это в условленном месте, а координаты передал сотруднику СБУ.

Против него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), которое будет рассматривать Южный окружной военный суд.

Ранее жителя Ленинского района Крыма приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

Александр Дремлюгин, Симферополь