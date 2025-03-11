Кремль: атака БПЛА может подпортить наметившуюся тенденцию к переговорам

Киев налетом беспилотников на Москву может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Переговоров пока нет! Американцы пытаются понять, насколько Киев готов. Пока нечего срывать. Но можно подпортить наметившуюся тенденцию»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос, связывает ли Кремль рекордное число беспилотников, сбитых над Россией в ночь на сегодня, 11 марта, с переговорами США и Украины в Саудовской Аравии.

Сегодня, 11 марта, Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО. Над Россией было сбито 337 БПЛА. Над Москвой и Подмосковьем было сбито 91 БПЛА.

По данным Минздрава, в результате атаки на Московский регион погибли 3 человека, 20 пострадали. На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и Украины. Как сообщал Марко Рубио, США надеются понять намерения Украины и расхождение позиций Киева и Москвы. Американский госсекретарь говорил, что у администрации США — оптимистичный настрой относительно переговоров с украинской стороной.

Подробнее об атаке БПЛА ВСУ — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».