Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО

Средства ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области

В сводке Минобороны сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь:

126 БПЛА — над территорией Курской области,

91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем,

38 БПЛА — над территорией Брянской области,

25 БПЛА — над территорией Белгородской области,

22 БПЛА — над территорией Рязанской области,

десять БПЛА — над территорией Калужской области,

восемь БПЛА — над территорией Липецкой области,

восемь БПЛА — над территорией Орловской области,

шесть БПЛА — над территорией Воронежской области,

три БПЛА — над территорией Нижегородской области.

На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в Московском регионе. Погибший и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг» — дрон упал на парковку у предприятия. Один человек ранен в Липецкой области. На Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома, в Раменском муниципальном округе пострадали два дома. Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала эту атаку с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который должен провести переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым.