Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО
Минобороны: силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.
Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области
В сводке Минобороны сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках за эту ночь:
- 126 БПЛА — над территорией Курской области,
- 91 БПЛА — над Москвой и Подмосковьем,
- 38 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 25 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 22 БПЛА — над территорией Рязанской области,
- десять БПЛА — над территорией Калужской области,
- восемь БПЛА — над территорией Липецкой области,
- восемь БПЛА — над территорией Орловской области,
- шесть БПЛА — над территорией Воронежской области,
- три БПЛА — над территорией Нижегородской области.
На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в Московском регионе. Погибший и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг» — дрон упал на парковку у предприятия. Один человек ранен в Липецкой области. На Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома, в Раменском муниципальном округе пострадали два дома. Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала эту атаку с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который должен провести переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым.