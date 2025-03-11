Суд в США счел DOGE Маска слишком могущественным и подозрительно закрытым

Окружной суд Колумбии обязал Департамент эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска подготовить документы, которые раскрывают роль организации в массовых сокращениях государственных расходов и рабочих мест госслужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Поводом для судебного решения стало обращение правозащитной организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW). Та настаивает, что DOGE и Административно-бюджетное управление (OMB) США подпадают под действие закона о свободе информации (FOIA) и должны предоставлять документы, отражающие критически важную для общества информацию о своей работе. OMB сразу согласилось с позицией CREW, в то время как DOGE счел, что он не подпадает под действие закона, так как вовсе не является государственным департаментом. DOGE — временная служба при офисе президента.

В судебном постановлении говорится, что администрация Трампа не смогла доказать, что DOGE действует независимо от желаний президента, а потому департамент Илона Маска обязан отчитываться перед обществом за проделанную работу в рамках FOIA. Учитывая, что истцы не указали точную дату, к которой DOGE должен предоставить интересующие правозащитников документы, суд обязал департамент пока что просто начать сохранять всю важную документацию для возможных проверок в будущем. Невыполнение этого требования будет сочтено проявлением неуважения к суду.

О конфликтах вокруг DOGE читайте в материале «Илон Маск взялся за ''мертвые души''».

Кирилл Сарханянц