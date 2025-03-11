Nissan сменила гендиректора ради возможного слияния с Honda

Nissan объявила об уходе c 1 апреля генерального директора Макото Утиды. Нынешний директор по планированию Иван Эспиноcа займет его место и станет уже четвертым генеральным директором компании за последние восемь лет.

СМИ связывают отставку с провалом переговоров по слиянию с Honda. Более того, Honda, как утверждала Financial Times, готова вернуться за стол переговоров, но только при условии ухода господина Утиды.

Honda, Nissan и Mitsubishi в декабре прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании, который позволил им начать работу по слиянию. Компании надеялись подписать соглашение об условиях слияния к июню 2025 года, а к августу 2026-го завершить создание единой холдинговой компании. Но стороны не договорились об условиях слияния и 13 февраля объявили о выходе из переговоров.

Наряду с господином Утидой 1 апреля в отставку уйдут директор по развитию бренда и работе с клиентами Асако Хосино и директор по стратегии и корпоративным вопросам Хидеаки Ватанабе.

Кирилл Сарханянц