Nissan, Honda и Mitsubishi отказались от объединения

Сегодня,13 февраля, японские автоконцерны Nissan, Honda и Mitsubishi официально объявили о прекращении переговоров об объединении. Таким образом, компании подтвердили появившуюся ранее неофициальную информацию о провале переговоров. Сегодня, 13 февраля, компании уточнили, что продолжат сотрудничать в области разработки и выпуска электромобилей, это будет происходить в рамках специального соглашения о партнерстве, подписанного 1 августа прошлого года.

По неофициальным данным, причинами провала переговоров об объединении могли стать слишком существенные различия в корпоративных структурах управления трех концернов, а также разногласия относительно структуры объединенной компании. Сообщается, что Honda хотела сделать Nissan лишь подразделением в новой компании, к чему Nissan не была готова.

После заявления Nissan, Honda и Mitsubishi о прекращении переговоров тайваньская компания Foxconn сообщила, что готова приобрести пакет акций в компании Nissan. Таким образом Foxconn предоставит японскому автоконцерну средства, необходимые для выхода из кризиса. «Покупка акций сама по себе не является нашей целью, наша цель — в сотрудничестве»,— отметил глава Foxconn Юнь Лю. Nissan пока никак не отреагировала на это заявление.

Евгений Хвостик