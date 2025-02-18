Honda готова возобновить переговоры с Nissan

Руководство Honda готово вернуться за стол переговоров с Nissan по возможному объединению двух концернов, но при условии ухода гендиректора Nissan Макото Утиды с его должности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times (FT).

В конце декабря Honda, Nissan и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, который позволил компаниям начать работу над слиянием. Участники переговоров надеялись подписать финальное соглашение об условиях слияния к июню 2025 года, а к августу 2026-го завершить создание единой для трех производителей холдинговой компании. Однако стороны так и не сумели достичь соглашения по условиям слияния и 13 февраля объявили о выходе из переговоров.

По неофициальным данным, причинами провала переговоров об объединении могли стать слишком существенные различия в корпоративных структурах управления трех концернов, а также разногласия относительно структуры объединенной компании. Сообщалось, что Honda хотела сделать Nissan лишь подразделением в новой компании, к чему Nissan не была готова.

Господин Утида ранее заявлял, что намерен остаться во главе Nissan до 2026 года. Но, как сообщает FT, совет директоров японского производителя уже начал с ним неформальные переговоры о его уходе раньше запланированного.

Котировки акций Nissan на фоне сообщения FT росли в ходе торгов на бирже Токио на 6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Nissan и Honda разъехались кто куда».

Кирилл Сарханянц